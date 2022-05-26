Pokemon Go oyuncuları artık kendi aralarında iletişim kurabilecek! - Son Dakika
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Pokemon Go oyuncuları artık kendi aralarında iletişim kurabilecek!

26.05.2022 14:36
Pokemon Go oyuncuları artık kendi aralarında iletişim kurabilecek!

Niantic, Campfire isimli sosyal medya uygulaması ile bundan böyle Pokemon Go oyuncuları için kendi iletişim çözümünü sunuyor.

Niantic tarafından geliştirilen arttırılmış gerçeklik (AR) oyunu Pokemon Go'nun birçok seveni bulunuyor. Bölgenizdeki pokemonları yakalamanızı temel alan oyunda çeşitli görevler yaparak da yeni pokemonlara ulaşabiliyorsunuz. İlk çıktığı günden bu yana popülerliğini belirli ölçüde koruyan Pokemon Go'da diğer oyuncularla iletişim ise oldukça sınırlıydı. Niantic şimdi bu duruma da bir çözüm getiriyor.

Pokemon Go oyuncuları Campfire'de bir araya geliyor!

Niantic bundan böyle Pokemon Go oyuncuları için kendi mesajlaşma çözümü sunuyor. Campfire adlı sosyal medya uygulaması etkinlikler için düzenleme yapmanıza, yeni yerler keşfetmenize ve diğer oyuncularla içerik paylaşmanıza olanak tanıyor.

Pokemon Go hileleri (Android ve iOS)

Campfire, tamamen arttırılmış gerçeklik için oluşturulan bir sosyal ağ olarak nitelendiriliyor. Niantic yeni uygulamasını "gerçek dünyadaki Metaverse'nin "ana sayfası" olarak yorumluyor. Campfire, ilk olarak şirketin ilk AR oyunu olan Ingress'te kullanılmaya başladı. Bu yaz aylarından itibaren ise şirketin diğer oyunlarında aktif gele gelecek.

Pokemon Go oyuncuları, şimdiye kadar iletişim kurmak için diğer platformları kullanmak zorunda kalıyordu. Nintendo ve Pokémon Company'nin sosyal ağlarına olumsuz bakıyorlar. Bu yüzden Niantic, sosyal medya uygulamasını doğrudan oyuna dahil etme seçeneğini göz ardı etmek zorunda kaldı. Sonuç olarak, şirket oyunun tüm deneyimlerine bağlanabilen ayrı bir uygulama yayınlayarak bu sorunu çözmüş oldu.

Niantic, Campfire'ın yanı sıra, geliştiricilerin kullanıcıların konumunu ve yönünü daha doğru bir şekilde öğrenmelerini sağlayacak yeni bir platform olan Lightship VPS'yi (sanal konumlandırma sistemi) tanıttı. Niantic bu sistem ile kullanıcıların "santimetre düzeyinde" hassasiyete kavuşacaklarını iddia ediyor.

Bu sayede AR deneyiminde en önemli faktörler olan daha iyi yerelleştirme ve devamlılık konularında geliştiricilere önemli bilgiler sağlanacak. VPS'yi güçlendirmek için şirket, oyuncuların kısa video katkılarına dayanarak altı şehirde (San Francisco, Los Angeles, New York, Seattle, Londra ve Tokyo) 30.000'den fazla konumda 3D haritalar üretmiş durumda.

Pokemon Go oyunu ilerleyen dönemde daha da gelişecek gibi görünüyor. Peki sizce Pokemon Go'da diğer oyuncularla iletişim kurmak ne kadar önemli? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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