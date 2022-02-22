Pokemon kartları çalan hırsız mağaza sahibini yüz binlerce dolarlık zarara uğrattı - Son Dakika
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Pokemon kartları çalan hırsız mağaza sahibini yüz binlerce dolarlık zarara uğrattı

22.02.2022 11:12

Amerika'nın Minnesota eyaletindeki bir oyun mağazasına dadanan hırsız, girdiği mağazada koleksiyonculara özel üretilen Pokemon kartlarını çaldı. Mağaza sahibi, yüz binlerce dolarlık zarara uğradığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın Minnesota eyaletindeki oyun mağazasına duvarı delerek giren hırsızın nakit para ve Pokemon kartları da dahil olmak üzere koleksiyonluk ürünleri çaldığı bildirildi. Yapılan açıklamalara göre mağaza sahibi yüz binlerce dolar zarara uğradı.

Pokemon kartları çalan hırsız mağaza sahibini yüz binlerce dolarlık zarara uğrattı

250 BİN DOLAR DEĞERİNDE POKEMON KARTI ÇALDI

Minnesota eyaletinde bulunan bir oyun ürünleri satan mağaza, koleksiyonluk Pokemon kartları da dahil olmak üzere video oyun ürünleri satıyor. Mağazaya gece vakti duvarı delerek giren hırsız, 250 bin dolar değerinde nadir bulunan koleksiyonluk Pokemon kartlarını çaldığı bildirildi.

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MAĞAZAYA DUVARI DELEREK GİRMİŞ

Mağazasına sabah gelen iş sahibi, gördüğü manzara sonrası şoka uğradı. Oyun mağazasının depo duvarında delik gören mağaza sahibi, hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. Mağazada sayım yaptıktan ve güvenlik kameraları izlendikten sonra nakit para ve pokemon kartları çaldığı öğrenildi.

Pokemon kartları çalan hırsız mağaza sahibini yüz binlerce dolar zarara uğrattı
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Pokemon, Gamegar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Pokemon kartları çalan hırsız mağaza sahibini yüz binlerce dolarlık zarara uğrattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pokemon kartları çalan hırsız mağaza sahibini yüz binlerce dolarlık zarara uğrattı - Son Dakika
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