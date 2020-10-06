Polaroid Filmi - Son Dakika

Bird günün birinde eski bir fotoğraf makinesi bulur. Polaroid türü bu fotoğraf makinesi çok hoşuna gider. Ancak kısa bir süre sonra makinede bir şeylerin yanlış olduğunu anlar. Kimin fotoğrafını çekse, çektiği kişiler trajik ölümler yaşamaktadır. Genç kız ve arkadaşlarının hayatta kalabilmek için bir günden az zamanları vardır ve lanetli makinenin sırrını çözmek zorundalardır.
Yönetmen: Lars Klevberg
Senaryo: Blair Butler
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Polaroid
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD, Kanada, Norveç
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 88 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 16.10.2020
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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:54 - Kaynak: InterSinema.com
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