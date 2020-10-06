Polaroid Filmi - Son Dakika

Polaroid Filmi

Polaroid filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Polaroid filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Polaroid Filmi, System.String[]

Bird günün birinde eski bir fotoğraf makinesi bulur. Polaroid türü bu fotoğraf makinesi çok hoşuna gider. Ancak kısa bir süre sonra makinede bir şeylerin yanlış olduğunu anlar. Kimin fotoğrafını çekse, çektiği kişiler trajik ölümler yaşamaktadır. Genç kız ve arkadaşlarının hayatta kalabilmek için bir günden az zamanları vardır ve lanetli makinenin sırrını çözmek zorundalardır.

Yönetmen: Lars Klevberg

Senaryo: Blair Butler

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Polaroid

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD, Kanada, Norveç

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 88 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 16.10.2020

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Polaroid Filmi

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:54 - Kaynak: InterSinema.com

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