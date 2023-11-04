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Polat ailesi ''Aylık kazancımız 200 bin TL'' dedi! Avukatlarının geliri daha fazla çıktı - Son Dakika

Polat ailesi ''Aylık kazancımız 200 bin TL'' dedi! Avukatlarının geliri daha fazla çıktı

Son Güncelleme: 04.11.2023 11:58

Gözaltındaki Engin Polat, ifadesinde aylık gelirlerinin 150-200 bin TL olduğunu söyledi. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan çiftin mali işler avukatı ise aylık kazancının 300 bin TL olduğunu belirtti.

Haklarındaki kara para aklama ve vergi kaçakçılığı soruşturması kapsamında 4 gün önce gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat çifti, dün akşam 6 saat boyunca ifade verdi. İfade de haklarındaki iddiaları reddeden çift, aylık kazançlarının 150-200 bin TL olduğunu söylerken ailenin mali işler avukatı da aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu belirtti.

OPERASYON ÖNCESİ ADRES DEĞİŞTİRDİLER İDDİASI

4 gün emniyette gözaltına kalan şüphelilerden bazılarının ifadelerine ulaşıldı. Elde edilen bilgilere göre Dilan Polat ve Engin Polat'a sorulan sorulardan biri operasyondan kısa bir süre önce neden adres değişikliği yaptıkları oldu. Çiftin bu soruya çocuklarımızın okulu için diye cevap verdiği, aylık gelirlerini ise 150-200 bin olarak beyan ettikleri öğrenildi. Engin Polat'ın ise söz konusu iddiaları kabul etmeyerek, "Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik" dedi.

Polat ailesi 'Aylık kazancımız 200 bin TL' dedi! Avukatlarının geliri daha fazla çıktı

AVUKATLARI: AYLIK GELİRİM 300 BİN LİRA

Operasyonda gözaltına alınan baba Sezgin Polat ise haklarındaki suçlamaları reddederek her şeyi avukatları Ahmet Gün'ün ayarladığını söylediği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri olan Ahmet Gün'ün ise aylık gelirini 300 bin olarak gösterdiği, şirketlerin sadece avukatlığını yaptığını ifade ettiği öğrenildi.

Polat ailesi 'Aylık kazancımız 200 bin TL' dedi! Avukatlarının geliri daha fazla çıktı
Polat ailesi 'Aylık kazancımız 200 bin TL' dedi! Avukatlarının geliri daha fazla çıktı
Polat ailesi 'Aylık kazancımız 200 bin TL' dedi! Avukatlarının geliri daha fazla çıktı

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Son Dakika Hukuk Polat ailesi ''Aylık kazancımız 200 bin TL'' dedi! Avukatlarının geliri daha fazla çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polat ailesi ''Aylık kazancımız 200 bin TL'' dedi! Avukatlarının geliri daha fazla çıktı - Son Dakika
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