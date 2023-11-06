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Polat ailesinin avukatı, ifadesinde yaklaşık 300 milyon liralık sahte fatura düzenlediğini itiraf etti - Son Dakika

Polat ailesinin avukatı, ifadesinde yaklaşık 300 milyon liralık sahte fatura düzenlediğini itiraf etti

Son Güncelleme: 06.11.2023 10:59

Engin ve Dilan Polat'a yönelik operasyonda gözaltına alınan avukat Ahmet Gün, tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin lira, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediği itiraf etti.

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 16 şüphelinin tutuklanma talebi ile sevk gerekçesi ortaya çıktı. Savcılık gerekçesinde, şüpheli Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda yaklaşık 300 milyon liralık sahte fatura düzenlendiği belirtildi.

SAATLERCE İFADE VERDİLER

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 18 şüphelinin ifadeleri yaklaşık 4 saat sürdü. Savcılık ifadelerinin ardından Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, avukat Ahmet Gün, Alper Kürşat Polat, Metin Yılmaz, Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Beyzanur Gün, Ceydanur Gün, Can Polat, Nilgün Yılmaz, Halit Polat, Zekayi Tepe ve Can Doğu tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Polat ailesinin avukatı, ifadesinde yaklaşık 300 milyon liralık sahte fatura düzenlediğini itiraf etti

YAKLAŞIK 300 MİLYON LİRALIK SAHTE FATURA

Savcılık tutuklama talebiyle hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüpheli Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin lira, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediğini ifade etti.

Polat ailesinin avukatı, ifadesinde yaklaşık 300 milyon liralık sahte fatura düzenlediğini itiraf etti

MASAK RAPORUYLA TESPİT EDİLDİ

Düzenlenen sahte faturaların MASAK analiz raporunda da tespit edildiğini belirten savcılık, "MASAK analiz raporu, toplanan deliller ve etkin pişman şüpheli ifadesi gibi tüm soruşturma evrakı içeriğinden şüphelilerin çıkar amaçlı suç örgütü faaliyeti kapsamında sahte fatura ve belgelerle gerçek bir işleme dayanmayan gelirlerini kurmuş oldukları çok sayıda şirket üzerinden işleme tabi tutarak; sonuç olarak MİLDA Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi üzerinden akladıkları MASAK raporuna göre 250 milyon olduğu anlaşılmakta" denildi.

Polat ailesinin avukatı, ifadesinde yaklaşık 300 milyon liralık sahte fatura düzenlediğini itiraf etti
Polat ailesinin avukatı, ifadesinde yaklaşık 300 milyon liralık sahte fatura düzenlediğini itiraf etti
Polat ailesinin avukatı, ifadesinde yaklaşık 300 milyon liralık sahte fatura düzenlediğini itiraf etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Hukuk Polat ailesinin avukatı, ifadesinde yaklaşık 300 milyon liralık sahte fatura düzenlediğini itiraf etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polat ailesinin avukatı, ifadesinde yaklaşık 300 milyon liralık sahte fatura düzenlediğini itiraf etti - Son Dakika
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