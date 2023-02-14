POLAT ÇİFTİ EKİPLERİN ELLERİYLE KAZDIKLARI ENKAZDAN YÜRÜYEREK ÇIKTILAR - Son Dakika
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POLAT ÇİFTİ EKİPLERİN ELLERİYLE KAZDIKLARI ENKAZDAN YÜRÜYEREK ÇIKTILAR

14.02.2023 20:49

Polat çifti, 203 saat sonra 7 katlı binanın enkazından kurtarıldı (2)Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan, Karaman Mahallesi'ndeki 7 katlı Aktaş Apartmanı'nın enkazından BAKUT ekibi tarafından 203 saat sonra kurtarılan Polat çiftinin, kurtarılma anına...

Polat çifti, 203 saat sonra 7 katlı binanın enkazından kurtarıldı (2)

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan, Karaman Mahallesi'ndeki 7 katlı Aktaş Apartmanı'nın enkazından BAKUT ekibi tarafından 203 saat sonra kurtarılan Polat çiftinin, kurtarılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kurtarma ekibi tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüde, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Bursa'dan Kahramanmaraş'a giden BAKUT ekibinin, binanın enkazında ses duyduktan sonra başlattıkları çalışma görülüyor. Görüntüde Polat çiftinin, BAKUT ekibinin elleriyle kazdıkları enkazda oluşturulan yaşam koridorundan yürüyerek çıktığı anlar da yer aldı.

Enkazdan önce Muharrem Polat çıkarken, hemen arkasından da eşi Hidayet Polat geldi. Polat çifti ekipler tarafından alkışlarla karşılandı. Muharrem Polat gözyaşları içerisinde 'Çok şükür Allah'ım' diyerek, 9 gün sonra enkazdan kurtulmanın mutluluğunu yaşadı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel POLAT ÇİFTİ EKİPLERİN ELLERİYLE KAZDIKLARI ENKAZDAN YÜRÜYEREK ÇIKTILAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: POLAT ÇİFTİ EKİPLERİN ELLERİYLE KAZDIKLARI ENKAZDAN YÜRÜYEREK ÇIKTILAR - Son Dakika
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