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Dilan ve Engin Polat soruşturması kapsamında 27 şirkete kayyım atanması talep edildi - Son Dakika

Dilan ve Engin Polat soruşturması kapsamında 27 şirkete kayyım atanması talep edildi

Son Güncelleme: 06.11.2023 18:15

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat soruşturması kapsamında 27 şirkete kayyım atanması talep edildi.

Tutuklanan Dilan ve Engin Polat soruşturması kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 şirkete kayyım atanması talep edildi.

27 ŞİRKET İÇİN KAYYIM TALEBİ

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklandığı operasyon kapsamında tedbir konulan 27 şirket için soruşturma ve kovuşturma süresi boyunca şirket yönetimlerine kayyım atanmasını talep edildi. Söz konusu talep İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındı.

Dilan ve Engin Polat soruşturmasında kapsamında 27 şirkete kayyım atanacak

OPERASYON VE GÖZALTI SÜRECİ

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Dilan ve Engin Polat soruşturmasında kapsamında 27 şirkete kayyım atanacak

ÇOK SAYIDA İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dilan ve Engin Polat soruşturması kapsamında 27 şirkete kayyım atanması talep edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan ve Engin Polat soruşturması kapsamında 27 şirkete kayyım atanması talep edildi - Son Dakika
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