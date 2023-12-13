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Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya konuştu: Dilan'ın ruh hali iyi değil, hep ağlıyor - Son Dakika
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Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya konuştu: Dilan'ın ruh hali iyi değil, hep ağlıyor

Haberler.com stüdyosuna konuk olan Engin ile Dilan Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kara, günlerdir cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın ruh halinin iyi olmadığını ve sürekli oğlunun sözlerini tekrarlayarak ağladığını belirtti.

Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya konuştu: Dilan\'ın ruh hali iyi değil, hep ağlıyor
13.12.2023 - 10:22,  Güncelleme: 10:30
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Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, Haberler.com YouTube stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. 5 Kasım'dan beri tutuklu olan Dilan Polat hakkında konuşan Kaya, "Ruh halini sağlıklı bulmuyorum" dedi.

"DİLAN POLAT OĞLUNUN SÖZLERİNİ SAYIKLAYIP AĞLIYOR"

Çiftin MASAK raporuna göre gelirlerinin yüzde 90'ını internet üzerindeki satışlardan elde ettiğini söyleyen Kaya, "Kara para ve bahis suçuna dahil delil elde edilmedi. Vergiyi az ödemek için faturaları yüksek, satışları az gösteriyorlardı. Vergi suçu ağırlıklı olduğu için örgüt suçlaması da olmuyor" dedi. Dilan Polat'ın ruh halinden bahseden Kaya, "Ben gittiğimde hep ağlıyor. Sohbet ediyoruz ama oğlunu sayıklayıp ağlıyor. Oğlunun ona söylediği cümleleri tekrarlıyor hep. Ben ruh halini çok sağlıklı bulmuyorum. Engin ile telefonla görüşüyor ara sıra" ifadelerini kullandı.

Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya konuştu: Dilan'ın ruh hali iyi değil, hep ağlıyor

DİLAN VE ENGİN POLAT ÇİFTİNE OPERASYON

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.

Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya konuştu: Dilan'ın ruh hali iyi değil, hep ağlıyor

POLAT ÇİFTİ VE SILA DOĞU'NUN ARALARINDA OLDUĞU 16 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya konuştu: Dilan'ın ruh hali iyi değil, hep ağlıyor
Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya konuştu: Dilan'ın ruh hali iyi değil, hep ağlıyor
Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya konuştu: Dilan'ın ruh hali iyi değil, hep ağlıyor
Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya konuştu: Dilan\'ın ruh hali iyi değil, hep ağlıyor
YORUMLAR (6)
  • Burhan Kaya: Oldu o zaman herkes istediği suçu işlesin İçeriye girdikleri zaman oğlum kızım var diyip bunu kullanarak af istesin Ha birde çocuğunu seven insan bu kadar magazin peşinde olmaz Yanıtla 7 0
  • Ali Kublay: SİNERJİ SİNERJİ.... Yanıtla 9 1
  • Serkan Basar: sende yanına git ve orada kal destek ol ağlıyorsa bu kadar seviyorsan :) Yanıtla 19 6
  • Serkan Basar: sen de gidebilirsin metooroloji :) görüyoruzki verdiğin tepkiden sende üzülüyorsun :) 3 1
  • Akademi Metalurji: Serkan avukat yaşanılanları anlatıyor ne alaka git oraya sen gerçekten boş birisin 6 2
  • Abdülkadir Doğruyol: O KADARLIK AJİTASYONDA OLSUN ARTIK . Yanıtla 11 5

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Son Dakika Hukuk Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya konuştu: Dilan'ın ruh hali iyi değil, hep ağlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya konuştu: Dilan'ın ruh hali iyi değil, hep ağlıyor - Son Dakika
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