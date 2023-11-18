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Polat çiftinin avukatı itirafçı olup her şeyi anlattı! İnternet üzerinden yaptıkları satışlar bile gerçek dışıymış - Son Dakika

Polat çiftinin avukatı itirafçı olup her şeyi anlattı! İnternet üzerinden yaptıkları satışlar bile gerçek dışıymış

Polat ailesine yapılan operasyonla tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen mali avukat Ahmet Gün, ifadesinde çiftin milyonlarca liralık dolgu fatura düzenlediğini, internet üzerinden yapılmış gibi görünen satışlarının da gerçek dışı olduğunu itiraf etti. Savcılığa 3 saat ifade veren Gün'ün anlattıkları yetersiz bulunduğu için etkin pişmanlıktan yararlanamadı.

18.11.2023 08:48  - Güncelleme: 08:53

Kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve örgüt üyeliği suçlamalarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin mali işleriyle ilgilenen avukatları Ahmet Gün, etkin pişmanlık kapsamında itirafçı oldu. Cezaevinden jandarma eşliğinde savcılığa götürülen ve 3 saat ifade veren Gün, Polat ailesinin milyonlarca liralık dolgu fatura düzenlediği ve internet üzerinden yapılan satışların gerçek olmadığını söyledi.

"SATIŞLARI YÜKSEK GÖSTERİP SAHTE FATURA DÜZENLEDİLER"

Kanal D Haber'de yer alan bilgilere göre, Tahliye olmak için etkinlik pişmanlıktan yararlanarak ifade veren Ahmet Gün, çiftin sahte fatura düzenlediği şirketlerinden BYZ Gün Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve ticaret Ananom Şirketi'nin kendi kızına ait olduğunu söyledi. Firmaların sahte fatura düzenlemek için kurulduğunu belirten Gün, şirketin başında da Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın olduğunu ileri sürdü. Şirket üzerinden Dipomed Medikal Kozmetik, Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. için sahte fatura düzenlendiğini söyleyen Ahmet Gün, ailenin internet üzerinden yaptığı Rise And Shine satışlarının çok yüksek görünmesiyle ilgili de "Tasfiye halindeki şirketlerden dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu" dedi.

Polat çiftinin avukatı itirafçı olup her şeyi anlattı! İnternet üzerinden yaptıkları satışlar bile gerçek dışıymış

"PARANIN KAYNAĞI YASA DIŞI BAHİS YA DA KARA PARA"

Engin Polat'ın bir telefon görüşmesinde kendisine Rise And Shine firmasının o ayki cirosunun 80 milyon TL'ye ulaştığını söylediğini aktaran Gün, "1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon TL yerine yarı yarıya 40-45 milyon TL arasında satış faturası getirildi. 80 milyon TL tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler. Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır" ifadesini verdi. Ahmet Gün, ailenin elde ettiği paranın kaynağının yasa dışı bahis ya da kara para aklama üzerinden kazandığından şüphelendiğini belirtti.

Polat çiftinin avukatı itirafçı olup her şeyi anlattı! İnternet üzerinden yaptıkları satışlar bile gerçek dışıymış

İTİRAFLARI YETERSİZ BULUNDU, ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANAMADI

Tüm bildiklerini anlatmak için itirafçı olan Ahmet Gün'ün yüzeysel bilgiler verdiğini düşünen savcılık, bilgiler yetersiz buldu. Etkin pişmanlıktan yararlanamayan Ahmet Gün'ün tahliye talebi reddedildi. Gün ifadesinin ardından Marmara Cezaevi'nden Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Polat çiftinin avukatı itirafçı olup her şeyi anlattı! İnternet üzerinden yaptıkları satışlar bile gerçek dışıymış
Polat çiftinin avukatı itirafçı olup her şeyi anlattı! İnternet üzerinden yaptıkları satışlar bile gerçek dışıymış

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Son Dakika Hukuk Polat çiftinin avukatı itirafçı olup her şeyi anlattı! İnternet üzerinden yaptıkları satışlar bile gerçek dışıymış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polat çiftinin avukatı itirafçı olup her şeyi anlattı! İnternet üzerinden yaptıkları satışlar bile gerçek dışıymış - Son Dakika
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