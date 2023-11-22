Polat çiftinin mali müşaviri her şeyi anlattı: Vergi cezasından kurtulmak için malları ellerinden çıkarmaya çalıştılar

Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali müşavirlerinden Zümrüt Yerebakan, savcılıktaki ifadesinde dikkat çekici bilgiler paylaştı. Yerebakan, Polat çiftinin vergi cezasından kurtulmak için malları ellerinden çıkarmaya çalıştığını söyledi.

POLAT ÇİFTİNİN MALİ MÜŞAVİRİ HER ŞEYİ ANLATTI

Sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat çifti, geçtiğimiz haftalarda beraberindeki 12 kişi ile birlikte kara para aklama suçlamaları nedeniyle tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği sırada Polat çiftinin şirketlerinin mali müşavirlerinden biri olan Zümrüt Yerebakan da yakalandı. TRT Haber'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre, savcılıkta ifadesi alınan Yerebakan, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Zümrüt Yerebakan, savcılıktaki ifadesinde ilginç bilgiler paylaştı.

"VERGİ CEZASINDAN KAÇMAK İÇİN MALLARI ELLERİNDEN ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR"

Yerebakan, Polat çiftinin vergi cezasından kaçmak için malları ellerinden çıkarmaya çalıştığını belirtti. MASAK raporunun ortaya çıkmasıyla birlikte şirkette toplantı yapıldığını söyleyen Yerebakan, "Toplantıda MASAK raporunu bir projektör vasıtasıyla perdeye yansıttılar. Burada rapor sayfa sayfa hızlıca incelendi. Ve sonunda sadece vergi cezası kesileceği konusunda bir karar oluştu. Araçların üzerinde henüz haciz ve tedbir kararı olmamasından dolayı araçların başkalarına devredilmesine ilişkin konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar esnasında Engin Polat rahattı." ifadelerini kullandı.

"PARALAR GAYRİMENKULLER ÜZERİNDEN AKLANIYORDU"

Çek kesilerek alınan gayrimenkuller üzerinden para aklandığını kaydeden Yerebakan, "Polatların Ataşehir'deki şirketinden çekler keşide ediliyordu. Bu çek bedellerinden avukat Ahmet Gün kendi komisyonunu aldıktan sonra çeklere konu paralar tekrar Polatlara dönüyor, gayrimenkul üzerinden sisteme girerek aklanıyordu. Soruşturmalar başladıktan sonra Ahmet Gün ve diğer kişilerin verecekleri ifadeleri yazılı olarak hazırladılar. Söylenmesi gerekenleri metinlere geçirdiler." dedi. Geçen günlerde tutuklu avukat Ahmet Gün itirafçı olarak savcılığa ifade vermişti. Ancak Gün'ün anlattıklarını yeterli bulmayan savcılık tahliye talebini reddetti.

ENGİN-DİLAN POLAT OLAYINDA NE OLDU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklular, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

SEZGİN POLAT VE ENGİN POLAT ÇORLU CEZAEVİ'NE SEVK EDİLDİ

Polat operasyonunda erkek şüpheliler tutuklandıktan 11 gün sonra başka cezaevlerine gönderildi. Engin Polat ile babası Sezgin Polat Çorlu Cezaevi'ne, Engin Polat'ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Avukat ve Mali Müşavir Ahmet Gün'ün akrabası Zekayi Tepe Kocaeli Cezaevi'ne sevk edildi. Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat, amcası Halit Polat ve dayısı Metin Yılmaz ise Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ile birlikte Tekirdağ Cezaevi'ne sevk edildi. Erkek tutukluların başka cezaevlerine sevk edilmesiyle beraber Marmara Cezaevi'nde Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu gibi kadın tutuklular kaldı.

MASAK RAPORU

MASAK'ın hazırladığı 49 sayfalık raporda para trafiği dikkat çekti. Yasa dışı bahisten kredi kartı dolandırıcılığına kadar birçok suç tespit edildi. Polat çiftinin aile şirketlerindeki para hareketleri, 46 ilde açılan güzellik merkezleri, lüks araç alımları ve ürün satışları ele alındı. Çiftin aile şirketleri hesabına gelen paranın 500 milyon TL olduğu belirlendi. Bu şirketler ise kendilerinin değil, baba Sezgin Polat, kardeş Alper Kürşat Polat, anneanne Zehra Yılmaz, yenge Nilgün Yılmaz ve Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ile Sıla Doğu'nun üzerine kurulduğu tespit edildi.

500 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE PARA

Raporda, "Şirketlerden bazılarının, birçok ilde şubeleri bulunacak şekilde güzellik ve medikal alanlarda hizmet verdiği, kozmetik ürünlerinin kendi internet sitelerinde ve Trendyol, Hepsiburada, Amazon gibi elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden satışını yaptığı, şirketlerin hesabına gelen para transferinin büyük kısmının 500 milyon TL'den fazla bankaların ve İYZİCO adlı ödeme kuruluşunun pos ödemeleri ile Trendyol satışlarından kaynaklı ödemeler olduğu anlaşılmıştır." denildi.

LÜKS ARAÇLAR NAKİT PARAYLA ALINDI

Polat çiftinin lüks araçlarının da MASAK raporunda, 250 milyon liralık nakit parayla alındığı belirlendi. Konuya ilişkin raporda şu ifadelere yer verildi: "Elde edilen hasılatın nakit olarak çekilip kurum hesaplarından uzaklaştırıldıktan sonra kendi şahsi hesapları ile özellikle Milda Gayrimenkul unvanlı bağlı kurum hesaplarına nakit olarak yatırılıp lüks araç ve gayrimenkul alınmasının, diğer hususlar ile birlikte değerlendirildiğinde Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna matuf fiiller olabileceği."