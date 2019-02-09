Son Dakika Haberleri: Polat Güven Tazeledi

Polat Güven Tazeledi

27 dakika önce

Kilis'in Polateli Ziraat Odası Başkanı Metin Polat, güven tazeledi.

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Kilis'in Polateli Ziraat Odası Başkanı Metin Polat, güven tazeledi.

Polateli Ziraat Odası 2'nci olağan kongreye tek liste halinde giren Metin Polat, yeniden Polateli Ziraat Odası Başkanlığına seçildi. Katılan üyelerinin tamamının olunu alan Polat, çiftçilere hizmet etmekten onur duyduğunu, bundan sonrada çiftçilerin hak ve hukukunu savunmaya devam edeceğini söyledi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:32 Kaynak: İHA

Kilis, Metin Polat, Polateli, Yaşam
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