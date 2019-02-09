Polat Güven Tazeledi
27 dakika önce
Kilis'in Polateli Ziraat Odası Başkanı Metin Polat, güven tazeledi.
Kilis'in Polateli Ziraat Odası Başkanı Metin Polat, güven tazeledi.
Polateli Ziraat Odası 2'nci olağan kongreye tek liste halinde giren Metin Polat, yeniden Polateli Ziraat Odası Başkanlığına seçildi. Katılan üyelerinin tamamının olunu alan Polat, çiftçilere hizmet etmekten onur duyduğunu, bundan sonrada çiftçilerin hak ve hukukunu savunmaya devam edeceğini söyledi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:32 Kaynak: İHA
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