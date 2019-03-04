Son Dakika Haberleri: Polat İtfaiyecilerle Bir Araya Geldi

Polat İtfaiyecilerle Bir Araya Geldi

57 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım ile birlikte İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sanayi Şubesini ziyaret ederek, personellerle bir araya geldi.

Polat İtfaiyecilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım ile birlikte İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sanayi Şubesini ziyaret ederek, personellerle bir araya geldi.

İtfaiye Personellerinin cansiperane çalışma sergilediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat: "Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatımız, sadece yangınlara değil, boğulma vakalarına, trafik kazalarına ve kurtarma olaylarına ilk müdahale edenlerin arasında gelmektedir. İtfaiye Teşkilatımız, olaylara zamanında müdahale etmesi ve zamanında ulaşması bakımından oldukça hızlı hareket etmektedir. İtfaiye mesleği, gecesi gündüzü, yazı kışı olmayan bir meslektir. Arkadaşlarımız Malatya'da güzel hizmetler vermekte ve başarılı bir şekilde olaylara müdahale etmektedirler. İtfaiyecilerimizi çalışmalarından dolayı tekrar tebrik ediyor, kazasız belasız günler diliyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaret sırasında personellerle sohbet eden Başkan Polat, personellerin istek ve taleplerini de dinledi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:09 Kaynak: İHA

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