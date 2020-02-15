Polat Kaya: "Son saniyelerde kötü fauller kaçırarak finalden mahrum kaldık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Polat Kaya: 'Son saniyelerde kötü fauller kaçırarak finalden mahrum kaldık' - Son Dakika Spor

Polat Kaya: "Son saniyelerde kötü fauller kaçırarak finalden mahrum kaldık"

6 saat önce

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan Türk Telekom kaptanı Polat Kaya, "Son saniyelerde kötü fauller kaçırarak finalden mahrum kaldık" dedi.

Polat Kaya:

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan Türk Telekom kaptanı Polat Kaya, "Son saniyelerde kötü fauller kaçırarak finalden mahrum kaldık" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Telekom kaptanı Polat Kaya, "Gerçekten çok güzel bir organizasyon hazırlanmış federasyon tarafından. Çok keyifli maçlar oynanıyor. Bugün onlardan birisiydi. Finale kaldığı için Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Fakat bugün kesinlikle üstün olan taraf bizdik. Çokta iyi oynadığımızı düşünüyorum. Son saniyelerde kötü fauller kaçırarak finalden mahrum kaldık. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Finale kalan takımlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye Kupası, Malcolm Thomas, Türk Telekom, Polat Kaya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:52 Kaynak: İHA
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