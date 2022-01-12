Polat Piyalepaşa, 4 sanat galerisiyle sanat rotasında - Son Dakika

İstanbul'un önde gelen sanat galerilerinden artSümer, Merkür, Zilberman ve Pi Artworks, Polat Piyalepaşa'da açıldı.

Tophane ve Karaköy'den taşınarak Polat Piyalepaşa'da yerlerini alan galerilerin her biri yıl boyunca 6 sergi düzenleyerek, toplamda 24 sergi ile sanatseverleri zengin bir sanat seçkisiyle buluşturacak

Galeriler pazar ve pazartesi hariç her gün 11: 00 -18: 30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Galerilerde sanat severleri bekleyen sergiler

Basim Magdy'nin eserlerinden oluşan "Kırık Ses Dalgaları Havuzundaki Nokta" sergisi, artSümer Galeri'de 23 Ocak'a kadar, Merkür Galeri'de ise sanatçı Burcu Perçin'e ait "Yeniye Yükseliş" sergisi 5 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

"Zilberman Selected" adı altında Piyalepaşa ile buluşturan Zilberman Galeri, açılışını "Vekaleten" isimli sergiyle gerçekleştirdi.

Karma sergide sanatçılar Carlos Aires, Omar Barquet, Isaac Chong Wai, Didem Erk, Itamar Gov, Fatoş İrwen, Jaffa Lam Laam, Mahen Perera ve Sandra del Pilar'ın çalışmalarından bir seçki izleyiciyle buluşuyor.

Pi Artworks ise açılışını ocak ayında gerçekleştirerek şehrin yeni sanat rotasındaki yerini almaya hazırlanıyor.