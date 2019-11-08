Son Dakika Haberleri: Polat'tan 10 Kasım mesajı
Son Dakika Güncel Polat'tan 10 Kasım mesajı

Polat'tan 10 Kasım mesajı

6 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Polat'tan 10 Kasım mesajı, System.String[]

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.


Prof. Dr. Polat, mesajında, şu ifadelere yer verdi:


"Vatan topraklarında hür yaşamamızı, Kurtuluş Savaşı sırasında verilen büyük mücadeleye borçlu olduğumuzu unutmamalı ve her zaman bunun bilincinde olmalıyız. Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve bunun sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yılında saygı ve rahmetle anıyorum." - KARABÜK

Mustafa Kemal Atatürk, Refik Polat, 10 Kasım, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:30 Kaynak: İHA
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