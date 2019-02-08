Son Dakika Haberleri: Polat'tan Müsiad'a Ziyaret

Polat'tan Müsiad'a Ziyaret

29 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Polat'tan Müsiad'a Ziyaret, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, "26 Ocak tarihinde yapılan genel kurul sonrası görev değişikliği oldu. Bu süreçten sonra Malatya'nın hizmetinde olacağız. 19 yıllık MÜSİAD üyesi olan Başkanımız Malatya için çok güzel hizmetler üretmiştir. Tekrar bu nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD'ın yeni yönetimine başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, "Seçilmiş olduğunuz bu görevinizde Malatya'mıza ve ülkemize güzel hizmetler üretmenizi temenni ediyorum. MÜSİAD bir ailedir, bende bu ailenin bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum. MÜSİAD'a üye olmak, burada bir şeyler üretmek gönül işidir. Devralmış olduğunuz hizmet bayrağını daha yukarılara taşıyacağınıza inanıyorum. MÜSİAD'a yeni yönetimin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:04 Kaynak: İHA

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