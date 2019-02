Polat, TRT Erzurum Radyosu'nda Etso'yu Anlattı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat, TRT Erzurum Radyosu'na konuk oldu.

Yapımcılığını Selma Talar'ın, sunuculuğunu Ömer Ergedik'in yaptığı "Doğu'nun Sesi" programına konuk olan ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat programda, Oda'nın faaliyetleri ve son olarak üyelerin hizmetine sunulan İhracat Destek Ofisi ve KOSGEB Hizmet Ofisi hakkında bilgiler verdi.



Konuşmasında, ETSO'nun, Anadolu'da kurulan en eski meslek kuruluşlarından birisi olduğunu dile getiren Polat, "Üyelerinden aldığı güçle çalışan odamıza, 35 meslek grubunda, 1280'i hakiki şahıs, 765 anonim, 2.958 limited şirket olmak üzere toplam 5 bin 003 kayıtlı firma bulunuyor. TOBB'un, '5 Yıldızlı Akredite Oda' sertifikasına sahip odamız, şehrimizi ve bölgemizi ilgilendiren her türlü ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim konularında sosyal sorumluluk bilinci ile kendisine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyor" diye konuştu.



ETSO olarak her dönem üyelerin yararlanacağı, onları farklı şekillerde destekleyen program ve projelerin uygulayıcısı olduklarını kaydeden Polat şunları söyledi; "Bu kapsamda odamız, halen faaliyetlerini sürdüren; Erzurum Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) başta olmak üzere, Kredi Garanti Fonu (KGF), AB Bilgi Merkezi, İş-Kur Hizmet Noktası, Mesleki Yeterlilik Bilgilendirme Birimi ile son olarak KOSGEB Hizmet Ofisi ve İhracat Destek Ofisi'ni üyelerimizin hizmetine sunmuştur. Bunların yanı sıra, üyelerimizin oda hizmetlerinden hızlı ve etkin bir şekilde yararlanması için de bir takım yeniliklere imza atıldı. Sayısal takograf hizmeti, MERSİS sisteminin güncellenmesi, TOBB üye modülüne geçilmesi, maliye harçlarının odada tahsil edilmesi, sigorta acentelerinin işlerine kolaylaştıran AEKS programına geçilmesi ve şirket kuruluşlarında kolaylık getiren uygulamalar bu yeniliklerden bir birkaçı" Aynı şekilde ETSO olarak geçmiş dönemlerde, KOBİ Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi (KUYAP), Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (BECERİ 10) ve Avrupa İşletmeler Ağı Projesi (BSN Anatolia) gibi projeleri de özveriyle yürüttük."



ETSO Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat radyo programındaki konuşmasında, KOSGEB Hizmet Ofisi ve İhracat Destek Ofisi hakkında da ayrıca bilgi verdi. Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliğiyle, 16 ildeki 25 oda ve borsada faaliyete geçen ihracat destek ofislerinden birisinin de ETSO'da açıldığını belirten Polat şöyle devam etti; "Ülkemizin ihracat hedefleri doğrultusunda; ihracatçı sayısının artırılması ve ihracatın tabana yayılmasının sağlanması amacıyla açılan ihracat destek ofisleri, firmaların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi anlamında çok önemli bir görev üstlenecek. Odamızdaki ihracat destek ofisimiz, Erzurum ve bölgede ihracat yapan veya ileride yapmayı düşünen firmaların bu yöndeki çabalarına tam destek verecek."



Polat, KOSGEB hizmet ofisiyle ilgili olarak da konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "KOBİ'ler; değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleri, esnek üretim yapıları, bölgeler arasında dengeli büyüme, işsizliğin azaltılması ve yeni iş alanları açılmasındaki katkıları gibi bir dizi olumlu özellikleri nedeniyle, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel taşlarıdır. Ülkemizde işletmelerin yüzde 99'unu oluşturan ve sayısı 3 milyonu aşan KOBİ'ler, toplam istihdamın yüzde 70'inden, toplam üretimin ve oluşturan katma değerin ise yüzde 50'sinden fazlasını gerçekleştiriyor. Bu rakamlar, KOBİ'lerin Türkiye ekonomisindeki önemli rolünü açıkça göstermektedir. Bu sebeple biz de Oda olarak, üyelerimizin KOSGEB'le olan iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla, bölgemizde bir ilki gerçekleştirerek, KOSGEB temsilcilik ofisini hizmete açtık. Üyelerimiz artık bu ofisimize görevlendirilen personelimiz aracılığıyla hem KOSGEB'in destekleri hakkında bilgi alacak, hem de KOSGEB'le ilgili işlemlerini buradan yapabilecek."



Konuşmasının sonunda, Lütfü Yücelik başkanlığındaki ETSO Yönetim Kurulu'nun ve ETSO Meclisi'nin, Erzurum'un her yönüyle kalkınmasına destek verdiğini ve her zaman şehrin menfaatlerini ön plana tutan bir gayret içerisinde olduğunu anlatan Polat, programın ardından Radyo Müdürü İsmail Bingöl ve yapımcı Selma Talar ile de bir süre sohbet etti. - ERZURUM

