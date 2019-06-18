Son Dakika Haberleri: Polat ve Çevre Köyler Derneği'nden Binali Yıldırım'a destek
Son Dakika Güncel Haber

Polat ve Çevre Köyler Derneği'nden Binali Yıldırım'a destek

57 dakika önce

Elazığ'ın Maden İlçesi Polat ve Çevre Köyler Derneği (Polat Köyder), üyeleri İstanbul'da 7 bin civarında oyları olduğunu ve seçimlerde Binali Yıldırım'a destek verdiklerini bildirdi.

Polat ve Çevre Köyler Derneği'nden Binali Yıldırım'a destek, System.String[]
Elazığ'ın Maden İlçesi Polat ve Çevre Köyler Derneği (Polat Köyder), üyeleri İstanbul'da 7 bin civarında oyları olduğunu ve seçimlerde Binali Yıldırım'a destek verdiklerini bildirdi.

İstanbul'da 7 bin civarında oyları olduğunu belirten Dernek Başkanı Hanifi Ergünöz, "İstanbul'daki yapılacak seçimlerde Binali Yıldırım'ı destekleyeceğiz. Daha önce Cumhuriyet tarihinden bu yana rahmetli Adnan Menderes ve Turgut Özal'ın vermiş olduğu mücadeleden sonra lider olarak cumhurbaşkanımız devletimizi en güzel yere taşımak için tüm varlığı ile mücadele etmiştir. Bizde bu mücadelede devletimizin ve hükümetimizin yanında olacağız. Biz biliyoruz ki İstanbul düşerse Türkiye düşer, Türkiye düşerse Alem-i İslam düşer. O nedenle biz yeryüzünde tüm mazlumların yanında dik durabilmek için bizi bekleyen dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların yardımına koşmak için ayakta durmalıyız ve İstanbul'u Allah'ın izniyle ayakta tutacağız" dedi.

Seçimlerin Türkiye açısından da çok önemli olduğunu belirten Başkan Ergünöz, "Reklam olsun diye İstanbul seçimine katkı sunduğunu sosyal medyada paylaşanlar var. Biz diyoruz ki sosyal medyada reklam yapmayın, emin olduğunuz dostların sizlerle bu yolun bu davanın neferi olduğunu asla unutmayın. Bizde Polat ve Çevre Köyleri Derneği olarak kimseyi yönlendirmeden telkinde bulunmadan reisin yanında ve reisin vekil olarak tayin ettiği onun adayı Binali Yıldırım'adır. Buradan tüm hemşerilerimi ve akrabalarımı selamlıyorum. İyi ki biz bir aileyiz her daim devletimizin bir neferi olarak dik durmaya devam edeceğiz"diye konuştu. - ELAZIĞ
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:42 Kaynak: İHA
Maden, Elazığ, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkmaz Karaca: İsmail Küçükkaya ile konuştum, 'Binali Bey daha iyiydi' dedi Demirtaş'tan 23 Haziran tweeti: İmamoğlu'nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz İstanbul Havalimanı'nda pasaporttan 18 saniyede geçiş hazırlığı Sanata dönüşen "Pirinç" tanesi ekmek kapısı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 11:39:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polat ve Çevre Köyler Derneği'nden Binali Yıldırım'a destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]