Polateli Osb Müteşebbis Heyet Toplantısı Yapıldı
9 dakika önce
Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde Müteşebbis heyet toplantısı yapıldı.
Kilis Polateli Şahinbey
Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde Müteşebbis heyet toplantısı yapıldı.
Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Yavuz Sultan Selim
salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Gaziantep OSB
Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gaziantep OSB Sanayicileri Derneği Üyeleri Adnan Ünverdi, Kürşat Göncü, Cevdet Akınal, Metin Erturhan, Yıldırım Mermer ile, Kilis Ticaret Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş
ve OSB Bölge Müdür Vekili Mehmet Murat
Sakar katıldı.
Toplantıda Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde gelinen son süreç ve devam eden projeler ile yapılacaklar konuşuldu. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:42 Kaynak: İHA
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