Polateli-Şahinbey Osb Durum Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Polateli-Şahinbey OSB durum değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Polateli-Şahinbey OSB durum değerlendirme toplantısı yapıldı.



Vali Recep Soytürk başkanlığında, Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri Gözde Bosnalı, Aytunç Ayhan ve Gülşen Ünal, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Fikret Kileci, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Gaziantep Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, UNDP Yetkilileri ve diğer katılımcılar ile Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi Durum Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve UNDP tarafından Gaziantep Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda Polateli Organize Sanayi Bölgesi'ne Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından AB Mali Destekleri kullanılarak Kilis-Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne teknik destek sağlanması ile ilgili hususlar görüşüldü.



Toplantıda komisyonlar oluşturularak neler yapılabileceği konusunda görüşülüp, bir rapor hazırlanmasına karar verildi.



250 bin dolarlık sağlanan kaynağın Polateli Organize Sanayi Bölgesi'ne teknik destek sağlanması, Organize Sanayi Bölgesinin Nitelikli Organize Sanayi Bölgesine dönüştürülmesi ve bölgenin bir maketinin yapılması hususunda görüş birliğine varıldı.



Komisyon çalışmalarından sonra tekrar toplanılmasına ve Organize Sanayi Bölgesinin statüsünün belirlenmesi kararlaştırıldı. - KİLİS

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan Sinyali Vermişti, Sebze ve Meyve Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor

Rize'de Caminin Altından Geçen Köy Yolu, Görenleri Hayrete Düşürüyor

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" Adıyla Kulüp Kurulduğunu Yalanladı

Son Dakika! Kartal'daki Bina Çökmesiyle İlgili Konuşan İstanbul Valisi: Küçük Bir Kızımızla İletişim Kurduk