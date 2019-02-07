Son Dakika Haberleri: Polateli-Şahinbey Osb Durum Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Polateli-Şahinbey Osb Durum Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

54 dakika önce

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Polateli-Şahinbey OSB durum değerlendirme toplantısı yapıldı.

Polateli-Şahinbey Osb Durum Değerlendirme Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Polateli-Şahinbey OSB durum değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Recep Soytürk başkanlığında, Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri Gözde Bosnalı, Aytunç Ayhan ve Gülşen Ünal, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Fikret Kileci, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Gaziantep Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, UNDP Yetkilileri ve diğer katılımcılar ile Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi Durum Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve UNDP tarafından Gaziantep Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda Polateli Organize Sanayi Bölgesi'ne Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından AB Mali Destekleri kullanılarak Kilis-Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne teknik destek sağlanması ile ilgili hususlar görüşüldü.

Toplantıda komisyonlar oluşturularak neler yapılabileceği konusunda görüşülüp, bir rapor hazırlanmasına karar verildi.

250 bin dolarlık sağlanan kaynağın Polateli Organize Sanayi Bölgesi'ne teknik destek sağlanması, Organize Sanayi Bölgesinin Nitelikli Organize Sanayi Bölgesine dönüştürülmesi ve bölgenin bir maketinin yapılması hususunda görüş birliğine varıldı.

Komisyon çalışmalarından sonra tekrar toplanılmasına ve Organize Sanayi Bölgesinin statüsünün belirlenmesi kararlaştırıldı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:12 Kaynak: İHA

Kilis, OSB, Şahinbey, Polateli, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Sinyali Vermişti, Sebze ve Meyve Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor Rize'de Caminin Altından Geçen Köy Yolu, Görenleri Hayrete Düşürüyor

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" Adıyla Kulüp Kurulduğunu Yalanladı Son Dakika! Kartal'daki Bina Çökmesiyle İlgili Konuşan İstanbul Valisi: Küçük Bir Kızımızla İletişim Kurduk
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 11:06:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polateli-Şahinbey Osb Durum Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]