Polatlı Belediyesi 'Gelecek Çocuklarımızla Gelecek' parolasıyla çalışmalara başladı - Son Dakika

Çocuklara üretim bilinci aşılamak, sağlıklı ve doğal bir gelecek için öğrencileri doğayla ve toprakla buluşturmak amacıyla Polatlı Belediyesi tarafından hazırlanan 250.000 adet yerli ve milli tohumun dağıtımı dün itibariyle başladı. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uymaz ve Belediye Meclis Üyeleri Şehitlik İlkokulu'nda düzenlenen 'Gelecek, Çocuklarımızla Gelecek' programında öğrencilerle buluştu. Polatlı Belediyesi tarafından ithal hibrit tohum yerine, yerli ve milli tohum üretimini desteklemek amacıyla hazırlanan domates ve salatalık tohumları Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uymaz ve Belediye Meclis üyeleri tarafından öğrencilere dağıtıldı. Polatlı Belediyesi'ne bağlı ziraat mühendisleri aracılığıyla öğrencilere yerli tohumun öneminin ve kullanım yöntemlerinin anlatıldığı programda; ilkokul öğrencileri tarafından sınıflarda tohum ekme etkinliği gerçekleştirildi.

Yarınlar çocuklarımızın ellerinde büyüyecek

Polatlı Belediyesi çocuklara üretim bilinci aşılamak; sağlıklı ve doğal bir gelecek için öğrencileri tohumla ve toprakla buluşturmak amacıyla anlamlı bir projeye daha imza attı. 'Gelecek, Çocuklarımızla Gelecek' parolasıyla ithal hibrit tohum yerine, yerli ve milli tohum üretimini desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Polatlı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında hazırlanan domates ve salatalık tohumlarının dağıtımları Şehitlik İlkokulu'nda başladı.

Dağıtımlar tüm okullarda devam edecek

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın desteği ile hazırlanan yerli ve milli 250.000 adet domates ve salatalık tohumu Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Polatlı'da bulunan tüm İlkokullarda 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerine etaplar halinde dağıtılacak. Çocukların evlerinde yetiştirmelerine ve fide haline getirmelerine uygun olarak hazırlanan domates ve salatalık tohumları merkez ve kırsal mahallelerde bulunan tüm ilkokullarda öğrencilerle buluşturulacak. Polatlı Belediyesi tarafından çocukların kullanımına uygun olarak, tüm kullanım talimatlarına üzerinde yer verilerek özenle hazırlanan domates ve salatalık tohum paketleri daha sağlıklı bir gelecek için kısa sürede tüm çocuklara ulaştırılacak.

Başkan Yıldızkaya; "Üretim bilincine sahip evlatlarımızın olduğu; sağlıklı tohumların bereketli topraklarımızla buluştuğu bir gelecek istiyoruz"

Çocuklarda üretim bilincinin gelişmesinin, Türkiye'nin ve tarım kenti Polatlı'nın geleceği açısından çok önemli olduğunu dile getiren Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya konuya ilişkin açıklamasında; "Doğanın, yeşilin ve tarımın önemini daha iyi anladığımız bu günlerde geleceğimizin teminatı evlatlarımız için önemli bir projeyi daha başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğimiz açısından çok önemli olduğunu düşündüğümüz 250.000 adet yerli ve milli tohumu evlatlarımız için özenle paketledik. Bugün itibariyle dağıtımlarımıza başladık. Etaplar halinde şehrimizdeki tüm ilkokullarımızda öğrenim gören evlatlarımıza tohumlarımızı ulaştıracağız. Şehrimizde tüm çocuklarımızın toprağa dokunmasını, üretimin önemini anlamasını ve sağlıklı beslenmesini diliyoruz. Üretim bilincine sahip evlatlarımızın olduğu; sağlıklı tohumların bereketli topraklarımızla buluştuğu bir gelecek istiyoruz. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığı ile dağıtımlarına başladığımız tohumlarımızın bereketli olmasını temenni ediyor; tüm kıymetli ailelerimizi evlatlarıyla birlikte dağıttığımız tohumlar eşliğinde üretmeye davet ediyorum. Üretim bilincine sahip evlatlarımızın ellerinde büyüyecek tohumlarımızın, bereketli topraklarımızla buluştuğu bir gelecek için çalışmalarımıza devam edecek. Gelecek, çocuklarımızla gelecek; buna yürekten inanıyoruz" cümlelerine yer verdi. - ANKARA