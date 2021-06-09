Polatlı Belediyesi'nin ücretsiz kursları sayesinde Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi oldular

İstihdam seferberliği parolasıyla çalışmalarını sürdüren ve onlarca farklı iş kolunda işverenlerle vatandaşları buluşturmaya devam eden Polatlı Belediyesi İstihdam Merkezi, çalıştıkları alanlarda Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunmayan vatandaşları ücretsiz olarak sertifika sahibi yapmaya devam ediyor.

Mesleki Yeterlilik Belgesi için açılan kursların ilk etabına katılarak sınavlarda başarılı olan vatandaşlar, İstihdam Merkezi Çalışma Ofisi'nde düzenlenen törenle sertifikalarını Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın elinden aldı. Polatlı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen kurslarda başarı göstererek mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan vatandaşları tebrik eden Başkan Yıldızkaya, iş hayatlarında başarılar diledi. Başkan Yıldızkaya, sertifika töreninin ardından Necip Fazıl Parkı'nda gençlerle ve vatandaşlarla sohbet etti.

"İşsizliğe çare olacak çözümler üretmeye devam ediyoruz"

Başkan Yıldızkaya, "İstihdam seferberliği parolasıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında hemşehrilerimizi iş sahibi yapmaya, işverenler ile buluşturmaya devam ediyoruz. İşsizlik sorununa çare olmak amacıyla yürüttüğümüz tüm bu çalışmaların yanı sıra geçtiğimiz ay itibariyle açtığımız ücretsiz mesleki yeterlilik kurslarına katılan hemşehrilerimize bugün itibariyle sertifikalarını teslim ettik. Farklı iş kollarında çalışan kıymetli hemşehrilerimizi mesleki yeterlilik belgesi sahibi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstihdam Merkezi envanterimizde kayıtlı durumda bulunan hemşehrilerimizin iş bulma yolculuğunda bu belgeler büyük önem taşıyor. Kurslarını başarıyla tamamlayan tüm hemşehrilerimizi tebrik ediyor, iş hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyen vatandaşların Necip Fazıl Parkı içerisinde bulunan Polatlı Belediyesi İstihdam Merkezi'ne şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor. Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecek iş alanları ise şu şekilde belirlendi:

"Kaynak Operatörü, Plastik Kaynakçısı, Endüstriyel Boru Kaynakçısı, Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli, Frezeci, Makine Bakımcısı, Makine Montaj, Köprülü Vinç Operatörü, Metal Kesimci, Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi ve Operatörü, CNC Tezgah İşçisi, Taşlama Tezgah İşçisi, Tornacı, İnşaat Meslekleri (Boya, Kalıp, İskele,Duvar, Alçı Levha, Pvc, Sıvacı, Seramik, Isı Yalıtım), İnşaat İşçisi, İskele Kurum Elemanı, Ağaç Dikimi, Tekstil, Elektik İşletme Bakım ve Pano, Endüstriyel Boru Montajı."

İstihdam Merkezi yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Belirlediğimiz iş kolları içerisinde faaliyette bulunan tüm vatandaşlarımızı ücretsiz Mesleki Yeterlilik Kurslarımıza katılmak amacıyla başvuruda bulunmak için çalışma ofisimize davet ediyoruz. İşsizliğe çare parolasıyla Polatlı'mızın dört bir yanında çalışmalarımız sürecek" dedi. - ANKARA