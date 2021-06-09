Üye Girişi
Polatlı Belediyesi'nin ücretsiz kursları sayesinde Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi oldular - Son Dakika

Polatlı Belediyesi'nin ücretsiz kursları sayesinde Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi oldular

09.06.2021 12:42
Polatlı Belediyesi'nin ücretsiz kursları sayesinde Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi oldular, System.String[]

İstihdam seferberliği parolasıyla çalışmalarını sürdüren ve onlarca farklı iş kolunda işverenlerle vatandaşları buluşturmaya devam eden Polatlı Belediyesi İstihdam Merkezi, çalıştıkları alanlarda Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunmayan vatandaşları ücretsiz olarak sertifika sahibi yapmaya...

İstihdam seferberliği parolasıyla çalışmalarını sürdüren ve onlarca farklı iş kolunda işverenlerle vatandaşları buluşturmaya devam eden Polatlı Belediyesi İstihdam Merkezi, çalıştıkları alanlarda Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunmayan vatandaşları ücretsiz olarak sertifika sahibi yapmaya devam ediyor.

Mesleki Yeterlilik Belgesi için açılan kursların ilk etabına katılarak sınavlarda başarılı olan vatandaşlar, İstihdam Merkezi Çalışma Ofisi'nde düzenlenen törenle sertifikalarını Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın elinden aldı. Polatlı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen kurslarda başarı göstererek mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan vatandaşları tebrik eden Başkan Yıldızkaya, iş hayatlarında başarılar diledi. Başkan Yıldızkaya, sertifika töreninin ardından Necip Fazıl Parkı'nda gençlerle ve vatandaşlarla sohbet etti.

"İşsizliğe çare olacak çözümler üretmeye devam ediyoruz"

Başkan Yıldızkaya, "İstihdam seferberliği parolasıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında hemşehrilerimizi iş sahibi yapmaya, işverenler ile buluşturmaya devam ediyoruz. İşsizlik sorununa çare olmak amacıyla yürüttüğümüz tüm bu çalışmaların yanı sıra geçtiğimiz ay itibariyle açtığımız ücretsiz mesleki yeterlilik kurslarına katılan hemşehrilerimize bugün itibariyle sertifikalarını teslim ettik. Farklı iş kollarında çalışan kıymetli hemşehrilerimizi mesleki yeterlilik belgesi sahibi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstihdam Merkezi envanterimizde kayıtlı durumda bulunan hemşehrilerimizin iş bulma yolculuğunda bu belgeler büyük önem taşıyor. Kurslarını başarıyla tamamlayan tüm hemşehrilerimizi tebrik ediyor, iş hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyen vatandaşların Necip Fazıl Parkı içerisinde bulunan Polatlı Belediyesi İstihdam Merkezi'ne şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor. Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecek iş alanları ise şu şekilde belirlendi:

"Kaynak Operatörü, Plastik Kaynakçısı, Endüstriyel Boru Kaynakçısı, Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli, Frezeci, Makine Bakımcısı, Makine Montaj, Köprülü Vinç Operatörü, Metal Kesimci, Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi ve Operatörü, CNC Tezgah İşçisi, Taşlama Tezgah İşçisi, Tornacı, İnşaat Meslekleri (Boya, Kalıp, İskele,Duvar, Alçı Levha, Pvc, Sıvacı, Seramik, Isı Yalıtım), İnşaat İşçisi, İskele Kurum Elemanı, Ağaç Dikimi, Tekstil, Elektik İşletme Bakım ve Pano, Endüstriyel Boru Montajı."

İstihdam Merkezi yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Belirlediğimiz iş kolları içerisinde faaliyette bulunan tüm vatandaşlarımızı ücretsiz Mesleki Yeterlilik Kurslarımıza katılmak amacıyla başvuruda bulunmak için çalışma ofisimize davet ediyoruz. İşsizliğe çare parolasıyla Polatlı'mızın dört bir yanında çalışmalarımız sürecek" dedi. - ANKARA

Polatlı Belediyesi'nin ücretsiz kursları sayesinde Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi oldular
Polatlı Belediyesi'nin ücretsiz kursları sayesinde Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi oldular
Polatlı Belediyesi'nin ücretsiz kursları sayesinde Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi oldular

Mürsel Yıldızkaya, İstihdam, Polatlı, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Polatlı Belediyesi'nin ücretsiz kursları sayesinde Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi oldular - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Başkent yağmura teslim! Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi 15:29 Başkent yağmura teslim! Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak 15:17 Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı 15:12 Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı
Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var 14:58 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum 14:51 Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar 14:40 Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 14:26 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor 13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor

Son Dakika Haberleri
15:34 '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm
15:27 Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı
15:17 Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak
15:14 Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü
15:12 Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı
15:05 Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım
14:57 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var
14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi
14:42 Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider
14:07 Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı         
15:28
Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü         
15:14
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi         
14:51
Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü         
14:49
Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar         
14:38
Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor         
14:07
Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor         
13:51
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir         
12:18
Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak         
12:06
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 15:41:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polatlı Belediyesi'nin ücretsiz kursları sayesinde Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement