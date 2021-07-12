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Polatlı Belediyesi 'Su Parkı' sezonu açtı - Son Dakika

Polatlı Belediyesi 'Su Parkı' sezonu açtı

12.07.2021 13:15
Polatlı Belediyesi 'Su Parkı' sezonu açtı, System.String[]

Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından hizmete açıldığı günden bu yana yaz boyunca ailelerden ve çocuklardan büyük ilgi gören Polatlı Belediyesi Su Parkı'nda 2021 Yılı hazırlıkları tamamlandı.

Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından hizmete açıldığı günden bu yana yaz boyunca ailelerden ve çocuklardan büyük ilgi gören Polatlı Belediyesi Su Parkı'nda 2021 Yılı hazırlıkları tamamlandı. Korona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında yaza hazır hale getirilen Polatlı Belediyesi Su Parkı bu hafta itibariyle sezonu açtı.

Polatlılıların yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerle yaz boyunca dolup taşan Polatlı Belediyesi Su Parkı; 'Her şey sizin için, sizinle güzel' parolasıyla hafta içi 11.00 - 18.00, haftasonu ise 10.30 - 14.30 ve 15.00 - 19.00 saatleri arasında iki seans halinde hizmet verecek. Hijyen ve sterilizasyon kurallarına büyük önem verilen Aqua Park temizlik işlemleri dolayısıyla Pazartesi günleri kapalı olacak. İç Anadolu Bölgesi'nde hizmet veren Aqua Parklar içerisinde uygun fiyatıyla da dikkat çeken Polatlı Belediyesi Su Parkı'nda 2021 Yılı fiyatları; Öğrenci: 30 TL, Tam: 50 TL olarak belirlendi. Önümüzdeki hafta itibariyle Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılacak dolmuşlar aracılığıyla ulaşımı sağlanacak olan Aqua Park hususunda bilgi almak isteyen vatandaşlar 0533 955 48 99 numarası üzerinden Polatlı Belediyesi'ne ulaşabilirler.

Su Parkı içerisinde hijyene büyük önem veriliyor

Polatlı Belediyesi ekipleri tarafından düzenli olarak dezenfeksiyon, sterilizasyon, havuz suyu değişimleri, dip temizliği, klorlama ve kaydırak temizlikleri özenle gerçekleştirilen Aqua Park içerisinde hijyene büyük önem gösteriliyor. Kafeterya, duş, soyunma kabinleri ve revir kısmının günlük olarak steril hale getirildiği Aqua Park'ta, yoğun ilgi gösteren vatandaşların sağlığı için gerekli olan tüm önlemler alınıyor. Bu hafta itibariyle vatandaşlara tekrar kapılarını açan Aqua Park içerisinde bay, bayan ve çocuk havuzlarının suları tamamen boşaltılıp yenilenirken; uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen klorlama ve dezenfeksiyon çalışmaları ile park alanının tamamı halk sağlığına ve sosyal mesafe kurallarına uygun hale getirildi. Tatili, eğlenceyi ve keyifli anları Polatlılıların ayağına getiren Aqua Park, Pazartesi günleri haricinde haftanın altı günü bay, bayan ayrı olmak üzere ziyaretçilerine hizmet veriyor. 600 metrekare boyunda iki adet havuz, 200 metrekare çocuk havuzu, 8 adet kaydırak, kafeteryalar, duşlar, soyunma odaları, dezenfeksiyon alanları, engellilere uygun rampalar, asansörler, otopark ve özel etkinlik alanlarını içerisinde bulunduran Polatlı Belediyesi Su Parkı, yaz boyunca yine vatandaşları en eğlenceli anlarla buluşturacak. - ANKARA

Polatlı Belediyesi 'Su Parkı' sezonu açtı
Polatlı Belediyesi 'Su Parkı' sezonu açtı
Polatlı Belediyesi 'Su Parkı' sezonu açtı

İç Anadolu Bölgesi, Polatlı Belediyesi, Mürsel Yıldızkaya, Pazartesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polatlı Belediyesi 'Su Parkı' sezonu açtı - Son Dakika


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