Polatlı Belediyesi, terör saldırısı nedeniyle kutlamaları iptal etti

Polatlı Belediyesi, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen ve 7 kişinin şehit olduğu saldırı nedeniyle Sakarya Zaferi kutlamalarını iptal etme kararı aldı.

Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya Zaferi'nin Türk tarihi açısından dönüm noktası olduğuna işaret etti.

Bu zaferin Türk'ün makus talihinin yenildiği bir zafer olduğuna dikkati çeken Yıldızkaya, "98 yıl önce yedi düvele karşı topyekun mücadele veren halkımız, bugün de yedi düvelle mücadelesini PKK terör örgütüyle savaş olarak yürütmektedir. Yurdun bir kısmı kan ağlarken, şehitlerimiz gelirken, gazi olurken biz burada kutlama yapamazdık. Büyük Atatürk'ün gazilik unvanını aldığı toprakların evlatları olan bizler, kutlamalarımızı iptal ettik. Sadece Sakarya Zaferi'ni üst düzey devlet erkanının katılımıyla Duatepe ve şehir merkezinde resmi törenleri gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.