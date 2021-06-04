Polatlı Belediyesi Yaz Eğitim Kampı Başvuruları Başladı - Son Dakika

Kurumsal Hizmet Birimleri POLATLI BELEDİYESİ YAZ EĞİTİM KAMPI BAŞVURULARI BAŞLADI POLATLI BELEDİYESİ YAZ EĞİTİM KAMPI BAŞVURULARI BAŞLADI

Polatlı Belediyesi normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde verilecek olan Kültür Sanat Kursları ve Destek Eğitim Merkezi telafi dersleri için Yaz Eğitim Kampı başvurularını kabul etmeye başladı. 28 Haziran tarihine kadar devam edecek olan başvurular kapsamında farklı branşlarda açılacak olan Kültür Sanat Kursları ve öğrenciler için hazırlanan telafi dersleri ile yaz boyunca vatandaşlara eğitim verilecek.

FARKLI BRANŞLARDA KÜLTÜR SANAT KURSLARI VATANDAŞLARLA BULUŞUYOR

Yaz Eğitim Kampı kapsamında başvuruda bulunan vatandaşlar; Gitar, Resim, Tiyatro, Bağlama, Satranç, Drama, Piyano ve Halk Oyunları branşlarında uzman öğretici kadrosu eşliğinde kurs alacaklar. Koronavirüs ile Mücadele süreci dolayısıyla yaklaşık bir yıldır kapalı durumda bulunan Kültür Sanat Kursları'nı Yaz Eğitim Kampı kapsamında tekrar vatandaşların hizmetine sunan Polatlı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; yüzlerce Polatlılı vatandaşa yaz boyunca kurs vermeyi planlıyor. Kültür Sanat Kursları'na başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar 622 99 20 ve 0507 692 10 58 numaraları üzerinden bilgi alabilirler.

ÖĞRENCİLER İÇİN TELAFİ DERSLERİ BAŞLIYOR, EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SÜRÜYOR

Eğitimde fırsat eşitliği parolasıyla öğrencilere derslerinde ve sınavlarına ücretsiz destek imkanı sunan Polatlı Belediyesi Destek Eğitim Merkezi Yaz Eğitim Kampı Kapsamında telafi derslerine başlıyor. Yaz sonuna dek sürecek olan telafi derslerine, etütlere ve deneme sınavlarına katılmak isteyen 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. Sınıf öğrencilerinin Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde hizmet veren Destek Eğitim Merkezi'ne 28 Haziran tarihine kadar şahsen başvuruda bulunmaları ve kayıt yaptırmaları gerekiyor. Uzman öğretmen kadrosuyla Polatlılı öğrencilere eğitim veren ve derslerinde yardımcı olan Destek Eğitim Merkezi'ne başvuruda bulunmak isteyen ve Yaz Eğitim Kampı hususunda bilgi almak isteyen öğrenciler 622 21 17 ve 0505 159 28 30 numaraları üzerinden ulaşabilirler.