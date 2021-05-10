Polatlı Belediyesi 'Yolunuz hep açık olsun' parolasıyla asfaltlama çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Polatlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ASKİ tarafından altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Kazım Karabekir Caddesi ve Alper Sokak'ta gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yolları tonlarca sıcak asfaltla buluşturan Polatlı Belediyesi ekipleri; Yavuz Selim Caddesi üzerinde asfaltlama ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı ve kazı çalışmaları tamamlanan Kazım Karabekir Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Ali Rıza Uzunbeyli Caddesi, Lise Caddesi ve Alper Sokak'ta tüm kaldırımları yenileyen Polatlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yollar sıcak asfaltla buluşturuluyor. Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra kaldırım yenileme ve peyzaj çalışmalarını da eş zamanlı olarak gerçekleştiren ekipler tarafından; Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle'de yollar ve kaldırımlar modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Program dahilinde etaplar halinde tüm mahallelerde devam edecek olan çalışmalarla Polatlı'da yollar ve kaldırımlar yaz sonuna kadar büyük oranda yenilenecek. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından yakından takip edilen eş zamanlı çalışmalarla Polatlı'nın yollarında bulunan bozuklukların giderilmesi planlanıyor.

Başkan Yıldızkaya: "Yapımını tamamladığımız yolların hemşehrilerimiz tarafından sağlıklı günlerde kullanılmasını diliyorum"

2021 Yılı Asfalt Sezonu çalışmalarının hız kesmeden program dahilinde tüm mahallelerde süreceğini belirten Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya konuya ilişkin açıklamasında; "ASKİ tarafından altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarımızda yollarımızı sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyoruz. Kaldırım yenileme çalışmalarımız eş zamanlı olarak sürüyor. Ekiplerimiz tarafından yapılan yolların tekrar bozulmaması adına ASKİ'nin altyapı ve kazı çalışmaları dolayısıyla beklemeye aldığımız noktalar var. Bu yollarda yapılacak altyapı çalışmalarının ardından; tüm mahallelerimizde program dahilinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yolunuz Hep Açık Olsun parolasıyla yapımını tamamladığımız yolların hemşehrilerimiz tarafından sağlıklı günlerde kullanılmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA