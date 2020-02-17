Polatlı çiftçisinden, Tarım Kredi Kooperatifine tepki - Son Dakika

Polatlı Tarım Kredi Kooperatifine borç ödemek için gelen çiftçiler, artan faizlere tepki gösterdi. Kooperatifin kendilerine herhangi bir fayda sağlamadığını belirten çiftçiler, 'Kooperatif çiftçiliği öldürüyor, tarımı çökertmeye çalışıyorlar' şeklinde tepki gösterdi.



Ankara'nın Polatlı ilçesindeki çiftçiler, yaşadıkları sorunlarla ilgili açıklama yaptı. Artan faiz oranlarına tepki gösteren çiftçiler, yaptıkları ödemenin faize gittiğini belirtti. Tarım Kredi Kooperatifinin kendilerine yarar sağlamadığını ifade eden çiftçiler, 'çiftçiliği öldürüyorlar, tarımı çökertmeye çalışıyorlar' şeklinde tepkilerini dile getirdi.



Tarımın gelişmesi için kooperatiflerin engel olduğunu belirten çiftçiler, "Çiftçiler geldi, burada yetkililerle hepsi tek tek görüştü hepsi derdini anlattı. Hepsi sıkıntılarını anlattı. Burada ki insanlar diyor ki, biz borcumuzu ödeyeceğiz. Ödemeyeceğiz demiyorlar. Buradaki insanlar 50 kuruşa soğan sattı, 300 liraya buğday sattı. Bugün soğan 1,5 TL, buğday tonu bin 700 lira. Bu insanlar ürettiklerinden kar etmediler. Yani girdiler yükseldi ama gelirleri hep düşüyor. Bu insanlar bu yüzden ödeyemiyor ama ödeyeceklerini de söylüyor.Bugün burada tarım kredi kooperatifi, çiftçinin kuruluş amacı olmasına rağmen kar amacı güdüyor. Burasının kurulma nedeni tarımı ve çiftçiyi kalkındırmak şuanda tarımı çökertmeye çalışıyorlar. Yüzde 47 yüzde 50 temerrüt faizi uygulanıyor. Düşünün, normal bankalar bile yüzde 8 yüzde 10 faiz verirken yıllık, Tarım Kredi Kooperatifi, yüzde 47 yüzde 60 temerrüt faizi uyguluyor. Arkadaşımız biraz önce buradaydı 35 bin lira borcum var dedi. Eylül ayında 42 bin lira olmuş. 1 ay olmadı 8 bin lira yatırdı. Tekrar 46 lira olmuş. Verdiği 8 bin lira boşa gitmiş. Bir arkadaşımıza, 2 gün önce 29 bin dediler, bugün 34 bin hesap çıkardı. Yatırılan para boşa gitti hep faize gitti" açıklamasını yaptı.



Ödedikleri ücretin faize gittiğini belirten çiftçiler, "Bir de kaynak kullanım diye bir şey çıkarmışlar, buraya üye olduğu için kaynak kullanım, yani kredi kullanım. Burası ticarethane mi? Ticarethane mi işletiliyor? Kaynak kullanım nedir? Kaynak kullanım payı, 2 bin yüz bankadan daha yüksek faiz uygulanıyor burada. Erteleme faizi var birde, her sene biz buraya para ödüyoruz. Biz para yatırıyoruz borcumuz düşmesi gerekirken, yükseliyor. Yani bize diyorlar ki, biz sizi burada boğacağız, çıkamazsınız. Malı mülkünüzü satın. Çiftçiliği bırakın diyorlar. Ayda 7 -8 bin faiz işliyor. Malı mülkü satsak alanda yok icrada satacağız. Bu faizlerin silinmesi, tekrar borçların taksitle ödenmesi. Yoksa çiftçi bu faizin altından kalkamaz. Faizler silinip, takside girmesi lazım. Şimdi senet imzalatıyorlar. Evraklar orada taahhüt istiyorlar yani ödemediğimiz zaman ceza evine gireceğiz. ya da icra gelecek. Masraf 2 katına çıkıyor. Avukat masrafı vekalet ücreti birde bunları ödüyoruz. Bu insanlar zaten ödeyemiyor ki. En doğrusu tarım kredi kooperatifi, çiftçilerin tarlasını satsın zenginlere versin. Zenginler kalsın, fakirler gebersin. Zaten kooperatif diyor ki ben holdingleştim. Çiftçiyi bırakıyorum diyor. Ticaret yapacağım diyor. Bu memleketin yüzde 90'nı çiftçi mi midir? Çiftçinin mallarını satsınlar, versinler zenginlere" dedi. - ANKARA