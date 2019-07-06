Son Dakika Haberleri: Polatlı'da 100 hayvan telef oldu
Son Dakika Genel Haber

Polatlı'da 100 hayvan telef oldu

39 dakika önce

Polatlı'da 100 hayvan telef olduANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Yassıhöyük mahallesinde 100 hayvan telef oldu.

Polatlı'da 100 hayvan telef oldu
ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Yassıhöyük mahallesinde 100 hayvan telef oldu.
Ankara'nın Polatlı ilçesi Yassıhöyük mahallesinde hayvancılık ile uğraşan İlhan Adanur'a ait 100 hayvanın hepsi aynı anda henüz belirlenemeyen sebepten telef oldu. Telef olan 100 hayvandan 98'inin küçükbaş hayvan, bir tanesinin eşek, birinin de köpek olduğu öğrenildi.
İlhan Adanur'un hayvanlara verdiği suyu Sakarya Nehri'nden aldığı belirlenirken, Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Polatlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Polatlı Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri bölgeye giderek incelemede bulundu.
Polatlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Sakarya nehrinden, hayvanların içtiği sulardan ve telef olan hayranlarından numune aldı.
Mahalleli, zehirlenmenin Sakarya Nehrindeki sudan olduğunu iddia etti.
Polatlı'da 100 hayvan telef oldu
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:15 Kaynak: İHA
Polatlı, Sakarya, Ankara, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Efsane Ekspres 8 yıl sonra İstanbul'a sefer yaptı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ankara'da BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete girdi 555 bin liralık büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü Polis çevirmesinde yeni aldığı otomobilin hacizli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 21:55:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polatlı'da 100 hayvan telef oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]