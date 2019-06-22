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Polatlı'da 8 kişilik hayvan hırsızlık çetesi çökertildi

25 dakika önce

Polatlı'da 8 kişilik hayvan hırsızlık çetesi çökertildiANKARA - Ankara Polatlı ilçesinde jandarma ekipleri,mahallelerde hayvan hırsızlık şebekesini yaptıkları operasyon ile çökertti.

Polatlı'da 8 kişilik hayvan hırsızlık çetesi çökertildi
ANKARA - Ankara Polatlı ilçesinde jandarma ekipleri,mahallelerde hayvan hırsızlık şebekesini yaptıkları operasyon ile çökertti.
12 Haziranda Ankara'nın Polatlı ilçesi Yağcıoğlu Mahallesi'nde Y.Ü'ye ait 4 büyükbaş hayvanın çalınmasının ardından hırsızları arama çalışmasına başlayan Polatlı İlçe Jandarma ekipleri biri Kabak Mahallesi nüfusuna kayıtlı 8 kişinin güvenlik kamerası kayıtları ile kimlik tespitlerini yaptı. Yaklaşık 8 günlük titiz bir inceleme ve arama çalışmaları sonrasında hırsızlık çetesinin Afyon'da olduklarını tespit eden ilçe jandarma ekipleri Afyon Jandarma ekipleri ile koordineli olarak yaptıkları operasyon sonrası 7 kişiyi yakaladı. Hırsızların çaldığı 4 büyükbaş hayvanın değerinin 28 Bin TL olduğu öğrenildi. İçlerinde biri kadın 6 kişinin olduğu sanıklar dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığında ilk ifadesi alınan 7 kişilik hırsızlık çetesi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kabak Mahallesi nüfusuna kayıtlı SK ve biri kadın 7 kişinin 20'li yaşlarda olduğu dikkat çekti. İlk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen ve oldukça rahat tavırlar içinde olan organize hırsızlık ekibinin bilgileri şu şekilde; B.Ö. M.A.F.D.N.Y. İ.A.İ.O. S.K. şebekenin bir üyesi E.K.(27)'nın arama çalışmaları devam ediyor.
Polatlı'da 8 kişilik hayvan hırsızlık çetesi çökertildi
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:24 Kaynak: İHA
Jandarma, Polatlı, 3. Sayfa
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