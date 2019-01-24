Son Dakika Haberleri: Polatlı'da 800 Bin TL'lik Sayısal Loto Piyangosu

Polatlı'da 800 Bin TL'lik Sayısal Loto Piyangosu

31 dakika önce

Sayısal Loto 1186. haftası çekilişinde büyük ödül Ankara'nın Polatlı ilçesine çıktı.

Polatlı'da 800 Bin TL'lik Sayısal Loto Piyangosu, System.String[]
Sayısal Loto 1186. haftası çekilişinde büyük ödül Ankara'nın Polatlı ilçesine çıktı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 814.529,60 TL'lik büyük ödülün Ankara'nın Polatlı ilçesinden yatırıldığı belirlendi. Büyük ödülü kazananın tek kişi olduğunu belirtilen açıklamada, 5 bilen 68 kişinin 5 bin 45 lira 25'er kuruş, 4 bilen 3 bin 471 kişinin 74 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 65 bin 213 kişinin de 11 lira 15'er kuruş ikramiye alacağı ifade edildi.

Hasılattan KDV olarak 850 bin 884 lira 64 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 476 bin 332 lira 14 kuruş kamuya aktarılacak.

Büyük ikramiyenin çıktığı Ankara'nın Polatlı ilçesinde ise büyük ikramiyenin kime çıktığı merak konusu oldu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:56 Kaynak: İHA

Ankara, Polatlı, Güncel
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