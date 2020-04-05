Polatlı'da akraba olan kişiler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü - Son Dakika

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Polatlı'da akraba olan kişiler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü
6 saat önce
Polatlı'da akraba olan kişiler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü.
Polatlı'da akraba olan kişiler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 05:41 Kaynak: İHA
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