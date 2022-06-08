Polatlı'da çocuklar geleneksel sokak oyunlarıyla eğlendi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çocuklar için "Kadim Oyunlar Şenliği" düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce, Şehit Bekir Pehlivan Parkı'nda düzenlenen şenlikte Kur-an'ı Kerim eğitimi alan çocuklar, aileleriyle çuval yarışı, halat çekme, yumurta taşıma ve üç taş oyunlarını oynadı.

Kaymakam Murat Bulacak ve İlçe Müftüsü Hayri Cihangeri'nin de katıldığı etkinlikte, doğum günü olan çocuklar için de kutlama yapıldı.

Bulacak, şenliğin geçmişle geleceğin arasında "köprü kurduğunu" belirterek, çocukların evde oturmak yerine doğanın içinde büyükleriyle oyunlar oynamasının güzel bir çalışma olduğunu söyledi.

Cihangeri de geleneksel oyunların unutulmamasını istediklerini ifade ederek, "Geçmişimiz ve geleceğimiz bizimdir. Geçmişimizi unutmadan geleceğimize emin adımlarla yürüyelim." dedi.

Şenliğe torunuyla katılan Fatma Ayaz, geçmişte köylerinde oynadıkları oyunları yeniden yaşamanın mutlu ettiğini vurgulayarak, "Çocukluğumuzu tekrar yaşadık. İnşallah çocuklarımız, torunlarımız devam ettirirler." ifadesini kullandı.