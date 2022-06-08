Polatlı'da çocuklar geleneksel sokak oyunlarıyla eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Polatlı'da çocuklar geleneksel sokak oyunlarıyla eğlendi

08.06.2022 17:29

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çocuklar için "Kadim Oyunlar Şenliği" düzenlendi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çocuklar için "Kadim Oyunlar Şenliği" düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce, Şehit Bekir Pehlivan Parkı'nda düzenlenen şenlikte Kur-an'ı Kerim eğitimi alan çocuklar, aileleriyle çuval yarışı, halat çekme, yumurta taşıma ve üç taş oyunlarını oynadı.

Kaymakam Murat Bulacak ve İlçe Müftüsü Hayri Cihangeri'nin de katıldığı etkinlikte, doğum günü olan çocuklar için de kutlama yapıldı.

Bulacak, şenliğin geçmişle geleceğin arasında "köprü kurduğunu" belirterek, çocukların evde oturmak yerine doğanın içinde büyükleriyle oyunlar oynamasının güzel bir çalışma olduğunu söyledi.

Cihangeri de geleneksel oyunların unutulmamasını istediklerini ifade ederek, "Geçmişimiz ve geleceğimiz bizimdir. Geçmişimizi unutmadan geleceğimize emin adımlarla yürüyelim." dedi.

Şenliğe torunuyla katılan Fatma Ayaz, geçmişte köylerinde oynadıkları oyunları yeniden yaşamanın mutlu ettiğini vurgulayarak, "Çocukluğumuzu tekrar yaşadık. İnşallah çocuklarımız, torunlarımız devam ettirirler." ifadesini kullandı.

Polatlı'da çocuklar geleneksel sokak oyunlarıyla eğlendi
Polatlı'da çocuklar geleneksel sokak oyunlarıyla eğlendi
Polatlı'da çocuklar geleneksel sokak oyunlarıyla eğlendi
Polatlı'da çocuklar geleneksel sokak oyunlarıyla eğlendi

YORUMLAR
500
Rize'de çocuklar geleneksel çocuk oyunlarıyla doyasıya eğlendi Rize'de çocuklar geleneksel çocuk oyunlarıyla doyasıya eğlendi Gaziemir'de Çocuklar Hem Eğlendi Hem de Çevre Sorunlarını Öğrendi Gaziemir'de Çocuklar Hem Eğlendi Hem de Çevre Sorunlarını Öğrendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polatlı'da çocuklar geleneksel sokak oyunlarıyla eğlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:18 KONDA Araştırma'nın kurucusu ve eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem hayatını kaybetti
22:17 Ödevini yapmayan 5 yaşındaki çocuğun elini ayağını bağlayan aile, 40 derecelik sıcaklıkta çocuğu ölüme terk etti
22:14 Bebeğini 2 metreden aşağı atan annenin ifadesi ortaya çıktı: Geri alacaktım
22:05 Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan ve Allahyar hamlesi! Fenerbahçe'nin kasasına 7.5 milyon euro girecek
22:01 Güldür Güldür ekibinin 6'lı masa skecine ilk yorum Davutoğlu ve Uysal'dan geldi
21:19 Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
21:07 Liverpool, Darwin Nunez için yaklaşık 100 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor
21:03 Kumsaati Engelliler Derneği için yapılan bağışı beğenmeyen çalışan, küstah tavırlarıyla tepki çekti
20:37 "6. Yargı Paketi" Kanun Teklifi kabul edildi! Stokçular için hapis cezası 1-3 yıla çıkarıldı
20:28 Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç tarihleri açıklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 22:39:35. #1.12#
SON DAKİKA: Polatlı'da çocuklar geleneksel sokak oyunlarıyla eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement