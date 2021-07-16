Polatlı'da dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ankara, Şanlıurfa ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 10 kişiyi, Ankara, Şanlıurfa ve Bursa'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Polatlı'ya getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A, H.D, F.Y. ve A.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.C, A.D. ve Y.Y. adli kontrol şartıyla R.T, İ.D. ve T.G. serbest bırakıldı.