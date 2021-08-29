Polatlı'da Duatepe Yarı Maratonu koşuldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Duatepe Yarı Maratonu düzenlendi.

Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yarışlar, Duatepe ve Üçpınar mahallelerinden geçilerek başlangıç noktasına varılmasıyla tamamlandı.

Yarışlara, 21 kilometrelik parkurda 132, 10 kilometrelik koşuda 168 olmak üzere 300 sporcu katıldı.

Yarı maratonda PTT Spor Kulübü takım olarak birinciliği, Bosch Grubu ise ikinciliği elde etti.

21 kilometre koşusunda erkeklerde Bahattin Üney birinci, Ali Şimşek ikinci, Ufuk Arda üçüncü, kadınlarda Senem Eser birinci, Gülşen Eser ikinci, Meryem Merve Tunçbilek üçüncü oldu.

10 kilometre koşusunda erkeklerde birinciliği Umut Çakmak, ikinciliği Sait Kerem Yetişir, üçüncülüğü Hacı Sebahattin Çavga elde etti. Kadınlarda ise Meryem Kılınç Gündoğdu birinciliği, Jiyan Öner ikinciliği, Derya Demiral üçüncülüğü kazandı.

Dereceye girenler ödüllerini, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Tekeli, Belediye Meclisi üyeleri Mehmet Üçöz, İsmail Bozdağ ve Ferruh Şimşek, Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç, eski milli atlet Veli Ballı ile diğer ilgililerden aldı.

Başarılı atletlere toplam 78 bin lira para ödülü verildi.