Polatlı'da En Fazla İstihdam Sağlayan Şirketlere Ödül

Polatlı Ticaret Odasınca düzenlenen törenle 2018 yılında Polatlı'da en fazla istihdam sağlayan şirketlere ödül verildi.

İstihdam Seferberliği 2019 En Fazla İstihdam Sağlayan Şirketler Ödül töreni, geçtiğimiz gün Şehit Cüneyt Sertel Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Polatlı Ticaret Odası tarafından 2018 yılında ilçede en fazla istihdam sağlayan 15 firma ödüllendirildi. Firmalar ödüllerini PTO Başkanı Ulvi Sakarya, Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, SGK Polatlı Müdürü Mahmut Burnaz, İŞKUR Polatlı Müdürü Ali Fuat Eren, Polatlı Vergi Dairesi Müdürü Gültekin Erdoğmuş'un elinden aldı. 2018 yılında Polatlı'da en fazla istihdam sağlayan firma, 2004 sigortalı sayısı ile Ortadoğu Rulman Sanayi AŞ oldu.



Programın açılış konuşmasını yapan PTO Başkanı Ulvi Sakarya, "Hükümetimiz, Aile ve Çalışma Bakanlığımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan istihdam seferberliği kapsamında toplanmış bulunuyoruz. Devletimizin vermiş olduğu desteklerin lansmanını yapıyoruz. Bunu da fırsat bilerek Polatlı'da en çok istihdam sağlayan firmalarımızı karınca kararınca ödüllendirmek istedik. Hepiniz hoş geldiniz" şeklinde konuştu.



Daha sonra firmalara sırasıyla ödülleri takdim edildi. Polatlı Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer, ödül töreninde firmaları tebrik ederek, "Öncelikle böyle güzel bir topluluğu bir araya getirdiği için Ticaret Odası Başkanımız Ulvi Sakarya Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu topluluk Polatlı'daki istihdamın yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyor. Polatlı'da istihdam edilen kişi sayısı yaklaşık 20 bin civarında. Yapmış olduğunuz istihdamlardan dolayı ilçemiz ekonomisine, Türkiye ekonomisine sağladığınız katkılardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Daha çok istihdamlar diliyorum. İstihdam seferberliğinde yer almanız da çok önemli. Yapmış olduğunuz katkılardan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Şunu da belirtmek istiyorum; ORS firmamız Polatlı'da birinci, Ankara'da ise 20'nci sırada yer alıyor. Huzurlarınızda kendilerini de tebrik ediyor, teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya ise, "Malumunuz ülkemizin en önemli sorunlarının başında işsizlik geliyor. Bu çerçevede bir kişiye bile istihdam oluşturmuş olmak çok önemli ve kıymetliyken sizlerin onlarca, yüzlerce, binlerce Polatlılıya ekmek kapısı açmış olmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ülkemizin de kalkınması, insanlarımızın refah ve mutluluğu, devletimizin güçlülüğü, ülkemizin gelişmesi üretmemize bağlı. Diliyorum ki önümüzdeki günlerde bütün engeller kaldırılır, daha büyük yatırımlar, daha büyük istihdam kaynakları olur. Belediye başkanı kardeşiniz olarak her zaman olduğu gibi yarın da sizlerin yanında, sanayicimizin yanında, üreten insanlara destek olmak adına elimden gelen gayreti göstermeye devam edeceğim. Aslında işsizlik en önce benim sorunum. Çünkü işsiz çocuklarımız, kardeşlerimiz önce bizim kapımıza geliyorlar, önce bizden iş talep ediyorlar. Biz de sizler vasıtasıyla bu önemli soruna çözüm bulmaya, aracılık etmeye, vesile olmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Allah gücünüzü, kuvvetinizi artırsın inşallah" dedi.



Ödül alan firmalar sırasıyla şöyle:



1. Ortadoğu Rulman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sigortalı sayısı 2004) adına Muharrem Özyiğit,



2. POL-TOM Polatlı Tıb. Org. Tic. A.Ş. (Sigortalı sayısı 237) adına Dr. Selçuk Öktemer ve Yakup Çınar,



3. Trakya Polatlı Cam San. A.Ş. (Sigortalı sayısı 221) adına Can Albayrak,



4. LİMAK Çimento San. Tic. A.Ş. (Sigortalı sayısı 169) adına Mehmet Yavaşlı,



5. ATALAR Makine San. Tic. A.Ş. (Sigortalı sayısı 161) adına Cengiz Atalar,



6. Doğru Karar Eğt. Kur. Tic. Ltd. Şti. (Sigortalı sayısı 140) adına Mesut Öztürk,



7. Umay Özel Güvenlik Ltd. Şti. (Sigortalı sayısı 130) adına Burak Çakır,



8. Alfa Yaşam Eğt. Tur. Tic. Ltd. Şti. (Sigortalı sayısı 112) adına Baran Berk Doğan,



9. ŞA-RA Enerji A.Ş. (Sigortalı sayısı 92) adına Özgür Kemal Kapusuz,



10. PANELSAN Çatı A.Ş. (Sigortalı sayısı 87) adına Yusuf Aktaş,



11. MEZSAN Tek Ders Ltd. Şti. (Sigortalı sayısı 86) adına Mezaim Kiraz,



12. Polatlı İmar Yakıt Ltd. Şti. (Sigortalı sayısı 85) adına Sadık Sarıca,



13. Işınay Eğt. İnş. Ltd. Şti. (Sigortalı sayısı 82) adına Hakan Haymanalı,



14. Provet Veteriner A.Ş. (Sigortalı sayısı 75) adına Tolga Öztürk,



15. Emek Un A.Ş. (Sigortalı sayısı 66) adına Arif Çınar. - ANKARA

