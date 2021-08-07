Polatlı'da evlerden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ankara'nın Polatlı ilçesinde üç evden farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheli tutuklandı.
Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, girdiklerin evlerden altın, para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen 3 zanlıyı düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde çalıntı olduğu tespit edilen bir tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kadınlar S.Ö, C.Y ve İ.Ö, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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