Polatlı'da gönüllü gençler, sağlık çalışanları için yüz koruruyucu siperlik üretiyor - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gönüllüleri, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 3D yazıcı ile yüz koruyucu siperlik üreterek sağlık çalışanları ve emniyet mensuplarına destek veriyor.

TÜGVA Polatlı Şube Başkanı Şükrü Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polatlı İMKB Ortaokulu'nda 3D yazıcıyla siperlik üretimine başladıklarını belirtti.

Nöbetleşe çalışarak günde 25 siperlik ürettiklerini aktaran Çelik, sağlık çalışanlarına destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Gönüllülerden Erman Ülker de amaçlarının sağlık çalışanlarına ve emniyet teşkilatına destek vermek olduğunu belirterek, "Onlar bizler için sahada canlarını ortaya koyuyorlar. Biz de onlar için elimizden ne geliyorsa Türkiye gençleri olarak yapmayı istiyoruz. Allah'ın izniyle bu faaliyetleri sonuna kadar devam ettireceğiz." dedi.