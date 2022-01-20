Polatlı'da hayvanlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Ankara'nın Polatlı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Polatlı Doğa ve Hayvan Dostları Derneği üyeleri, kardan dolayı yiyecek bulamayan hayvanlar için çalışma yürüttü.

Yardımseverlerin bağışladığı ekmek, artık gıda maddeleri ve kuru mamalar, şehir dışında bulunan 6 farklı besleme noktasına bırakıldı.

Polatlı Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysun Ünal Taşçı, yiyecek bulmakta zorlanan pati dostlarının bulunduğu alanlara düzenli olarak gıda maddesi bıraktıklarını, gerekli durumlarda tedavilerini yaptıklarını söyledi.

Kar yağışıyla birlikte kuş, tilki gibi yaban hayvanlarının aç kalmaması için de doğaya daha fazla yem bıraktıklarını belirten Taşçı, "Gönül ister ki daha çok mamamız olsa daha çok sahipsiz cana yetişebilsek." dedi.

Kış şartlarında aç kalan kedilerin 6 saat, köpeklerin ise 17 saat sonunda donarak öldüğünü bu nedenle vatandaşların kapılarının önüne bir kap su, bir kap yiyecek bırakmalarının hayat kurtaracağını anlatan Taşçı, yetkililerden sahipsiz hayvanların barınma, beslenme, tedavi sorunlarına çözüm üretmelerini ve mama fiyatlarının indirilmesini istedi.