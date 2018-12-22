Son Dakika Haberleri: Polatlı'da Hırsızlık Girişiminde Bulunan Şahıs Kaçarken Böyle Düştü

Polatlı'da Hırsızlık Girişiminde Bulunan Şahıs Kaçarken Böyle Düştü

6 saat önce

Polatlı'da hırsızlık girişiminde bulunan şahıs kaçarken böyle düştüANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir eve girmeye çalışan hırsız kaçarken yolda yuvarlandı.

Polatlı'da hırsızlık girişiminde bulunan şahıs kaçarken böyle düştü

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir eve girmeye çalışan hırsız kaçarken yolda yuvarlandı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir eve girmeye çalışan hırsız ev sahibinin uyanmasıyla kaçtı. Kaçan hırsız yüksek duvardan atlarken yerde yuvarlandı. Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde ev sahibinin uyanmasıyla girdiği evden kaçan hırsız yere düşüyor.
Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızın yakalanması geniş kapsamlı araştırma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:08 Kaynak: İHA

Ankara, Polatlı, 3. Sayfa
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