Polatlı'da "İçimizden Biri İçinizden Biri Resim Sergisi" açılacak - Son Dakika

Ankara'nın Polatlı ilçesinde " İçimizden Biri, İçinizden Biri" adlı resim sergisi 18 Mayıs'ta açılacak.

Ressam İlker Kükürt'ün karakalem çalışmalarından oluşan ilk kişisel resim sergisi, 13 Eylül Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kükürt, ilk kişisel resim sergisine herkesi davet ederek, "Çocuklarımızı mutlu etmek, bir an olsun yüzlerini güldürmek adına bu sergiye katılımlarınızı bekliyoruz." dedi.