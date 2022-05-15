Polatlı'da "İçimizden Biri İçinizden Biri Resim Sergisi" açılacak - Son Dakika
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Polatlı'da "İçimizden Biri İçinizden Biri Resim Sergisi" açılacak

15.05.2022 19:46
Polatlı'da "İçimizden Biri İçinizden Biri Resim Sergisi" açılacak

Ankara'nın Polatlı ilçesinde "İçimizden Biri, İçinizden Biri" adlı resim sergisi 18 Mayıs'ta açılacak.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde " İçimizden Biri, İçinizden Biri" adlı resim sergisi 18 Mayıs'ta açılacak.

Ressam İlker Kükürt'ün karakalem çalışmalarından oluşan ilk kişisel resim sergisi, 13 Eylül Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kükürt, ilk kişisel resim sergisine herkesi davet ederek, "Çocuklarımızı mutlu etmek, bir an olsun yüzlerini güldürmek adına bu sergiye katılımlarınızı bekliyoruz." dedi.

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İçimizden Biri, 18 mayıs, Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polatlı'da 'İçimizden Biri İçinizden Biri Resim Sergisi' açılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polatlı'da "İçimizden Biri İçinizden Biri Resim Sergisi" açılacak - Son Dakika
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