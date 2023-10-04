Polatlı'da Minibüs Çarpması Sonucu 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Polatlı'da Minibüs Çarpması Sonucu 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 04.10.2023 07:48

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Muhammed Ergenli, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışma başlatıldı. Küçük çocuğun ailesi ise yıllarca tedavi gördükten sonra çocuk sahibi olmuştu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolun karşına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Muhammed Ergenli, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Ergenli'ye çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Öte yandan Eren ve Lütfiye Ergenli çiftinin 7 yıllık bir tedavinin ardından Muhammed'e kavuştukları öğrenildi.

10 METRE SAVRULDU

Dün akşam saat 20.45 sıralarında Polatlı'nın Gülveren Mahallesi Kahramanlar Caddesi'nde dolmuştan inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Muhammed Ergenli'ye aşırı süratli olduğu iddia edilen minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle küçük çocuk yaklaşık 10 metre savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Muhammet Ergenli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ergenli'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ HER YERDE ARANIYOR

Küçük çocuğa çarpan sürücü ise olay yerinden kaçtı. Ekipler kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kaza anına şahit olan vatandaşlardan Ceylan Cihanbeyli, "İşçi dağıtan 50 plaka bir araçtı. Sürücü kaçtı gitti. Sonra polisler ve savcı geldi. Sonra götürdüler" şeklinde konuştu.

YILLARCA TEDAVİ GÖRMÜŞLER

Haymana'nın Kavak Mahallesi nüfusuna kayıtlı ve ailesinin tek çocuğu olan Muhammet Ergenli'nin ve ailesinin hikayesi ise yürekleri burktu. Eren ve Lütfiye Ergenli çifti evliliklerinin ilk 7 yılında çocuk sahibi olamadıkları için tedavi oldukları öğrenildi. 2019 yılında ise küçük Muhammed dünyaya gelmişti.

Kaynak: İHA

Polatlı, Ankara, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polatlı'da Minibüs Çarpması Sonucu 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polatlı'da Minibüs Çarpması Sonucu 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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