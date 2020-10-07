Polatlı'da onarım çalışmaları nedeniyle 4 günlük su kesintisi yapılacak - Son Dakika

Polatlı'ya Yüzükbaşı Mevkisi'nden içme suyu sağlayan 83 kilometrelik ana iletim hattındaki onarım çalışmaları nedeniyle ilçede 11-15 Ekim'de su kesintisi uygulanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşanan içme suyu sorununu çözmek için ana hat boyunca onarım çalışması yürütülecek.

Bu kapsamda hat boyunca 14 hat vanası, 21 tahliye vanası ve 22 vantuz yapılacak. 83 kilometrelik hat boyunca ayrıca basıncın en yüksek olduğu ve en çok arızanın yaşandığı 100 metrelik kısımdaki (Polatlı Özyurt Mahallesi) 1200 milimetre çapındaki borular yenileriyle değiştirilecek.

Yapılan çalışmalar nedeniyle Polatlı'da 11 Ekim Pazar 23.00'ten 15 Ekim Perşembe 23.00'e kadar su kesintisi yaşanacak. Kesintiden dolayı mağduriyet yaşanmaması için de farklı noktalardan ilçeye 50 tankerle su taşınacak.

"Polatlı'nın 25 yıllık su sorununu çözeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Susuzluk Polatlı'nın kaderi değil. Polatlı'nın 25 yıllık sorununu çözecek, ilçeyi kesintisiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyuna kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Öngörülen kesinti süresini kısaltmak için ekiplerin sahada 7/24 esasıyla çalışacağını belirten Yavaş, ilçe halkının susuz kalmaması için ASKİ'nin her türlü önlemi aldığını bildirdi.

Yüzükbaşı'nın çok eski bir hat olduğu için sık sık arızalandığı, her arızada Ankara'dan gelen bu hattaki suyun tamamının boşaltılarak arıza giderildikten sonra tekrar su verildiği bilgisini paylaşan Yavaş, bu durum nedeniyle yaşanan uzun süreli su kesintilerinin önüne geçmek için çalışmaları ivedilikle bitirme gayretinde olduklarını dile getirdi.

Arızayı, verilen süreden daha erken bitirmek için gayret göstereceklerini ifade eden Yavaş, şunları kaydetti:

"Askeri tesisler, hastaneler ve diğer sağlık merkezlerimizin depoları zaten sürekli dolu olacak. Onları sürekli tankerlerle destekleyeceğiz. Polatlı halkı için çok hızlı bir şekilde hareket edeceğiz.

İhalesini yaparak yer teslimini gerçekleştirdiğimiz İvedik-Temelli- Polatlı içme suyu projesi yapım çalışmalarına bu ay sonunda başlayacağız. 107 kilometre mesafeden 2-2,5 yıl içinde getirmeyi planladığımız kaliteli, temiz ve sağlıklı su musluklardan kesintisiz olarak akmaya başlayacak."

Yavaş, su kesintisini yazın yapmamak için çalışmaların üç kez ertelendiğini, harman zamanı, Kurban Bayramı ve salgın nedeniyle bu erteleme kararlarının alındığını belirtti.

Öte yandan yaşanacak su kesintisinden Polatlı ilçe merkezi, Karacaahmet, Yassıhüyük, Gençali, Aşağı ve Yukarı Ömerli, İğciler, Karailyas, Kocahacılı, Gümüşkaya, Yüzükbaşı, Eskipolatlı, Karapınar, Beylikköprü ve Basri mahallelerinin etkileneceği bildirildi.