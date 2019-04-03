Son Dakika Haberleri: Polatlı'da Oylar Yeniden Sayılacak

Polatlı'da Oylar Yeniden Sayılacak

22 dakika önce

AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Polatlı'da Oylar Yeniden Sayılacak, System.String[]
AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, AK Parti tarafından verilen itiraz dilekçesi Polatlı İlçe Seçim Kurulunca incelendi.

Bunun üzerine büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:08 Kaynak: AA

Ankara, AK Parti, Polatlı, Politika
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