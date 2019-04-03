Polatlı'da Oylar Yeniden Sayılacak
22 dakika önce
AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
AK Parti
'nin itirazıyla Ankara
'nın Polatlı
ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
Alınan bilgiye göre, AK Parti tarafından verilen itiraz dilekçesi Polatlı İlçe Seçim Kurulunca incelendi.
Bunun üzerine büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:08 Kaynak: AA
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