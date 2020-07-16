Polatlı'da sit alanında yangın çıktı - Son Dakika

Polatlı'da sit alanında yangın çıktı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Polatlı Höyük'ünde yangın çıktı. İlçe merkezinde bulunan ve sit alanı olan Höyük'te çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi. Vatandaşlar çevrede bulunan dükkanlara yangının sıçramaması için ilk müdahaleyi yaptı.Üstü tamamen kuru otlarla kaplı olan höyük'te çıkan yangının kaynağınıhenüz tespit edilemezkenAnkara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede yangınamüdahale etti.Çevredeki vatandaşların ifadesine göre sit alanı olan Polatlı Höyük'ünde yabancı madde kullananlarıyuvası haline geldiğini yangını da onların çıkarttığını iddia ettiler. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Koruma altında olan höyük200 metre çapında ve 25 metre yükseklikteolup1949 yılında Seton Lloyd ve Nuri Gökçe tarafından bir kazı esnada çıkmıştır. Yapılan kazılarda 31 yerleşim katında erken,orta ve geç Tunç çağı yerleşimleri tespit edilmiştir. Bugün Gordion müzesinde sergilenen höyük eserleri aynı tarihe tarihlenen Gordion eserleri ile büyük benzerlik göstermekte.