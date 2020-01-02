Polatlı'da su kesintisi - Son Dakika

Ankara'nın Polatlı ilçesine su temini sağlayan ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle ilçede 2-3 Ocak tarihleri arasında su kesintisi uygulanacak.



Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), ana isale iletim hattında yaşanan arıza nedeniyle ilçeye 2 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 08.00'den 3 Ocak Cuma günü (yarın) saat 17.00'a kadar su veremeyecek. Yüzükbaşı İçme Suyu Tesisleri'nden Polatlı ilçesine su temin edilen 1200'lük çelik boruda meydana gelen arızanın giderilmesi için ASKİ ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden yetkililer, arızanın giderilmesinin ardından ilçeye yarın saat 17.00'den itibaren su verilmeye başlanacağını kaydettiler. Polatlıların su kesintisinden etkilenmemesi için ASKİ, tankerlerle ilçeye su takviyesinde bulunuyor.



ASKİ yetkilileri, meydana gelen arıza hakkında şu bilgileri verdiler:



"Polatlı ilçesinin içme suyu 83 kilometre mesafedeki Yüzükbaşı mevkiinde açılan kuyulardan sağlanmaktadır. İletim hattı 1993 yılında İller Bankası tarafından inşa edilen 1200 mm çaplı ve 83 kilometre uzunluğunda çelik boru hattından oluşmaktadır. İnşaat sırasında katodik koruma yanlış bağlandığı ve elde edilen kuyu suyu korrozif özellikte olduğu için boru hattı erkenden yıpranmış olup, sık sık arızalar meydana gelmektedir. Diğer taraftan mevcut kuyuların hem verimi düşmüş hem de tuzlanmalar meydana gelmiştir."



İvedik-Polatlı boru hattının acilen inşa edilmesi gerektiğine dikkat çeken ASKİ yetkilileri, ömrünü tamamlamış olan kuyular yerine Polatlı'ya Ankara'dan daha kaliteli su ileten boru hattının inşa edilmesinin zaruri olduğunu vurguladılar. Polatlı halkının kesintisiz ve kaliteli su içebilmesi için İvedik-Polatlı boru hattının yenilenmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden yetkililer, "Hattın yenilenmesi için mevcut finansman kaynakları yetersiz kalıyor. Bu nedenle hattın yapımı için acil olarak kredi temini gerekiyor. Bu konu daha önce Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek, reddedildi. Buna rağmen Büyükşehir Belediyesi, bu bölgedeki boru hattını en kısa sürede kendi öz kaynaklarıyla yapacak. Planlı olmayan su kesintisi nedeniyle vatandaşlarımızdan özür dileriz" dediler.



Polatlı'da 2 gün süreyle su verilemeyecek bölgeler şöyle:



"İlçe merkez mahalleleri: Cumhuriyet, Çamlıca, Esentepe, Fatih, Gazi, Gülveren, İstiklal, Kurtuluş, Mehmet Akif, Şehitlik, Şentepe, Yeni ve Zafer mahalleleri. Kırsal mahalleler: İğciler, Karailyas, Beylikköprü-Eskipolatlı, Karahamzalı, Kocahacılı, Gümüşyaka, Karapınar, Basri, Ömerler, Sazılar ve Yassıhöyük mahalleleri." - ANKARA