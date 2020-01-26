Polatlı'da su kesintisi - Son Dakika
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Polatlı'da su kesintisi

44 dakika önce

Polatlı ilçesine su sağlayan ana isale hattındaki arıza sebebiyle su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Polatlı'da su kesintisi, System.String[]

Polatlı ilçesine su sağlayan ana isale hattındaki arıza sebebiyle su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (ASKİ) yapılan açıklamada, arıza nedeniyle 12.00'ye kadar Polatlı ilçe merkezinin tamamı, Karailyas Mahallesi, Beyliköprü Mahallesi, Nazmi Elmas Kışlası, İğciler Mahallesi, Basri Mahallesi, Ömerler Mahallesi, Yasıhöyük Kıranıharmanı Mahallesi, Eskipolatlı Mahallesi, Karapınar Mahallesi'nde su kesintisinin uygulanacağı belirtildi.

Polatlı, ASKİ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:30 Kaynak: AA
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