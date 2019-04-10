Polatlı'da Tarım Fuarı İçin Son 20 Gün

Polatlı'da 2-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 3. Farmer's Fair İç Anadolu Tarım, Tarım Ekipmanları ve Hayvancılık Fuarı için hazırlıklar sürüyor.

Polatlı'da 2-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 3. Farmer's Fair İç Anadolu Tarım, Tarım Ekipmanları ve Hayvancılık Fuarı için hazırlıklar sürüyor.



Fuar Tertip Komisyonu geçtiğimiz gün toplandı. Toplantıya Kaymakam M. Nedim Tunçer, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Expolink Fuar Şirketi yetkilisi Zeki Erdoğan ile birçok kamu kurum ve kuruluş başkan ve müdürleri katıldı. Toplantıda fuar için son hazırlıklar konusunda katılımcılara bilgi verildi.



2-5 Mayıs tarihleri arasında Recai Moray Kapalı Spor Salonu yanında gerçekleştirilecek fuara ilçe ve ilçe dışından yaklaşık 150 markanın katılım sağlaması bekleniyor. 5 bin metrekaresi kapalı, 9 bin 800 metrekaresi açık olan alanda kurulacak fuarda tarım ekipmanları, gübre üreticileri, yem üreticileri, endüstriyel ürün üreticileri vb. onlarca firma 4 gün boyunca görücüye çıkacak. İlçedeki ziyaretçilerin yanı sıra fuara çevre illerden de yoğun ziyaretçi gelmesi bekleniyor.



Bu yıl ayrıca geçtiğimiz yıllardan farklı olarak katılımcı firma ve ziyaretçilere 4 gün boyunca ücretsiz tarihi alanlar gezisi düzenlenecek. POTA Genel Koordinatörlüğüyle Gordion Müzesi, Sakarya Zafer Anıtı ve Duatepe Anıtı başta olmak üzere Polatlı'nın turizm alanları gezilecek. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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