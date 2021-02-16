Polatlı'da uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şahsa linç girişimi - Son Dakika

Polatlı'da uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şahsa linç girişimi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 20 yaşındaki bir gencin uyuşturucu kullanmasının ardından intihar ettiği iddiasının ardından vatandaşlar sokaklarda gördükleri uyuşturucu satıcıları oldukları öne sürülen şahısları dövdü.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 20 yaşındaki bir gencin uyuşturucu kullanmasının ardından intihar ettiği iddiasının ardından vatandaşlar sokaklarda gördükleri uyuşturucu satıcıları oldukları öne sürülen şahısları dövdü. Polatlı'ya bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda H.D.'nin (20), bonzai adlı uyuşturucuyu kullandıktan sonra evlerindeki pompalı tüfekle intihar ettiği iddia edildi. Bu iddia üzerine Esentepe Mahallesi'nde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen E.C.'yi yakalayan vatandaşlar şahsın boynuna kemer taktıktan sonra caddede gezdirdi ve E.C.'yi darp etti. Polis şahsı linçten kurtarırken, H.D.'ye uyuşturucu sattığı öne sürülen M.E. ise polis tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANKARA

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