Polatlı'da vaka sayısı yarı yarıya düştü - Son Dakika

Polatlı'da vaka sayısı yarı yarıya düştü

Polatlı'da vaka sayısı yarı yarıya düştü Ankara'nın Polatlı ilçesinde ilçe mülki amirleri sokaklarda denetleme yaptı.

Polatlı'da vaka sayısı yarı yarıya düştü

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde ilçe mülki amirleri sokaklarda denetleme yaptı. Denetlemeye Polatlı Kaymakam Murat Bulacak, Polatlı İlçe Emniyet Müdürü Şener Derin, Polatlı İlçe Yazı İşleri Müdür V. Cem Bilge katıldı. Saha denetiminde bulunan heyet hem duyarlılık çağrısı yaptı hem esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

Polatlı İlçe Kaymakamı Murat Bulacak vatandaşlarla görüşerek, esnafların pandemi tedbirlerini yerinde gördü. Tek tek esnaflarla konuşan Bulacak salgın süresince tedbirlere uyulması gerektiğini anlattı. Bir vatandaşa maske uyarısında bulunan Bulacak sigara içiyorum cevabını alınca "Sigara öldürür, maske yaşatır " sloganıyla bir kez daha ikazda bulundu .

Polatlı'da vakaların önceki haftalara göre yüzde ellinin altına düştüğünü belirten Kaymakam Bulacak, "İlçemizde de covid-19 denetimlerini yoğun olarak gerçekleştiriyoruz. Sadece bizler değil bütün ekiplerimiz şu anda Polatlı genelinde lokantalar, parklar, oteller, berberler, kuaförler, pazaryerleri, toplu taşıma araçları, yine kırsaldaki ekiplerimiz yoğun bir şekilde denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlarımıza uyarılarımızı yapıyoruz. Maske, mesafe ve hijyen ile ilgili uyarılarımızı yapıyoruz. Şunu da mutlulukla söyleyebilirim. Polatlılara huzurlarınızda da teşekkür ediyorum. Gerçekten dikkatleri baya iyi durumda. Pazaryerini de gördük. Vatandaşlarımız maskelerini de takmış. Mesafelerine dikkat ediyorlar. Yine mutlu olduğumuz bir şey de rakamlarda yüzde ellinin üzerinde düşüş var. Bizler dikkat ettiğimiz sürece, kendi tedbirleri aldığımız sürece, maske, mesafe ve hijyene dikkat ettiğimiz sürece de sizlerin de gördüğü gibi hem rakamlar düşüyor, hem de insanların sağlığı tehlikeye atılmamış oluyor. Ben tekrar Polatlılara bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah daha fazla dikkat, daha fazla gayret ve bu konuda hem kendimizi hem yetkilileri yardımcı olalım istiyorum. Gençlerimizi tekrar uyarıyoruz dikkat etsinler, yaşlılarımıza hastalık bulaştırmasınlar. Yine düğünlerimizde, nişanlarımızda dikkat edelim. Evet mutluluğumuzu paylaşıyoruz ama mutluluk sonradan acıya dönmesin. Bu konularda uyarılarımızı zaten denetlemelerimizde zaten yapıyoruz ama insanlarımızın biraz daha dikkatli olmasını istiyoruz" dedi.

Polatlı'da vaka sayısı yarı yarıya düştü
Polatlı'da vaka sayısı yarı yarıya düştü
Polatlı'da vaka sayısı yarı yarıya düştü
Polatlı'da vaka sayısı yarı yarıya düştü
Polatlı'da vaka sayısı yarı yarıya düştü
Polatlı'da vaka sayısı yarı yarıya düştü
Polatlı'da vaka sayısı yarı yarıya düştü

Murat Bulacak, Koronavirüs, Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polatlı'da vaka sayısı yarı yarıya düştü - Son Dakika

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