Sokağa çıkmadan bir kez daha düşünün! 7 kente resmen çamur yağacak

Polatlı'da vatandaşlarla bekçiler arasında kavga: 4 yaralı, 6 gözaltı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bekçiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada 1 polis ve 3 bekçi yaralandı. 6 kişi gözaltına alındı.

Polatlı ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde bekçiler ve vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada 1 polis ve 3 bekçi yaralanırken 6 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.